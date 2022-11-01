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突破性別框架——用相機記錄最好的時光

撰文／ 林俊

攝影師張雪泡的風格相當具有辨識度，「跟著喜歡的事物走」，讓她的攝影歷程一轉眼已累積二十年以上。 圖／張雪泡 提供
攝影師張雪泡的風格相當具有辨識度，「跟著喜歡的事物走」，讓她的攝影歷程一轉眼已累積二十年以上。 圖／張雪泡 提供

點開張雪泡的IG，每一個小格子裡的身影都像是個青春少女，但細數起自己開始拿起相機的時光，竟也有長達二十年以上。「當下看見覺得好可愛、好美的事物，即便只是一道光，就會想用相機記錄下來，也因為純粹喜歡攝影，所以就一直走到現在。」22 歲開始拍底片、23歲首次辦個展，同年以自拍拿下巴黎PX3國際攝影比賽第三名，24歲出版第一本個人攝影文集，看似閃亮的豐功偉業，對張雪泡來說都不是本來的目標，只是隨著心之所向。

隨著近十年的趨勢演進，商業攝影師的需求越來越廣，各種名攝影師陸續浮上水面，許多人的設備也開始走向高規格化，「攝影師」成為了一個很酷炫的頭銜，而雪泡依然每次出現在拍攝現場時，僅背著一台相機 - 「我沒那麼喜歡準備一大堆東西，去創造某一些畫面，商業拍攝就交給擅長的人，我還是喜歡運用自然光，就當下的素材取景，那個當下如果有一些故事或歷史的片刻在流動，就是更棒的事了。」

喜歡自己背著相機到處跑，自然光就是最好的打光師，在張雪泡的鏡頭下，生活細節成為充滿流動感的美好事物。 圖／張雪泡 提供
喜歡自己背著相機到處跑，自然光就是最好的打光師，在張雪泡的鏡頭下，生活細節成為充滿流動感的美好事物。 圖／張雪泡 提供

專門拍攝女生個人照、新人婚紗照、戶外婚禮或劇照，從張雪泡的個人拍攝軌跡來觀察，每個階段都有屬於她個人的特質，早期作品帶些魔幻的色彩故事性，近年則喜歡紀錄旅遊途經的風景，帶點溫暖色調的影像，讓觀影者能全然感受到攝者對生活的愛：「我的生活很簡單，沒什麼額外加諸給自己的框架，會持續攝影也只是因為喜歡這件事，有時候拍到一束光或是一個畫面，會覺得此刻真美，還好我在這裡。」

因選擇當個輕巧的攝影師，張雪泡在拍劇照的現場，總是能很輕盈地走上跳下，也許因為個頭嬌小，總是能視現場狀況將自己的存在感壓到最低，適時發揮女性柔軟的力量，「我想女攝影師有時候對於被攝者而言，是比較沒那麼有侵略性的，也可以更細膩地去觀察到人跟人之間的情緒變化，讓對方卸下防備，自然能引導出最自在的畫面。」溫柔有韌性、溝通帶有彈性、能夠在綜合考量後迅速做出最好的判斷，是張雪泡眼中女子獨一無二的絕對優勢，在美感方面亦然，她經常在拍攝前去設身處地地想像被攝者的角度與心情，因此她鏡頭下的照片，總是省略太多的刻意堆疊，卻又像看一頁寫著未完待續的故事。

多拍攝個人照與影像劇照，溫柔且自然的攝影呈現，成為張雪泡個人風格的辨識度所在。 圖／張雪泡 提供
多拍攝個人照與影像劇照，溫柔且自然的攝影呈現，成為張雪泡個人風格的辨識度所在。 圖／張雪泡 提供

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