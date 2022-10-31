突破性別框架 —— 帶領全台導盲犬

自喻狗狗班導的導盲犬訓練師陳雅芳，早期曾遠赴紐西蘭受專業訓練，歷經早期導盲犬社會教育未臻成熟至今日系統愈發完善的歷程。 圖／陳雅芳 提供

「不知不覺，我就當了導盲犬的班級導師當了二十四年。」惠光導盲犬基金會秘書長陳雅芳，從二十四年前進入導盲犬教育的領域，曾遠赴紐西蘭受專業訓練，並曾經歷早期導盲犬社會教育尚未健全的年代，從導盲犬的生活大小事，一路到管理整個基金會及奠定機構的專業價值，陳雅芳像是校長兼撞鐘，如今帶領的 14 位基金會團隊皆為女性，「男性導師比較擅長設定嚴格的紀律，女性導師則對於情感流露更為細膩，能從各方面觀察狗狗們的需求，找到不同的特質並因材施教，讓牠們發揮出最好的一面。」

早期在訓練導盲犬的這條路上，陳雅芳坦言，對女生來說是一份不輕鬆的體力活，尤其當面對 40 公斤以上的大型犬，蹲下來時狗狗還比自己高出一顆頭，而聰明的牠們有時就會耍些小調皮，讓管教變得困難，「然而隨著時代的進步，國外有越來越多以遊戲的方式，使狗狗能自主地學習如何引導盲人。」當充足的體力不再是成為訓練員所需的條件，即便是女性工作者，也能運用細膩的觀察特質，使導盲犬能在快樂中學成長，並成就自己的人生志業。

看到導盲犬遇到飼主後發揮出自己的潛能，是陳雅芳與團隊們最有成就感的時刻。 圖／陳雅芳 提供

她更是笑說，成立導盲犬學院就猶如設立幼兒園，從出生、教育、成長、技能與性格養成，到服務主人、退休甚至是退休後的安養，狗狗一生的安排與規劃，都是惠光導盲犬基金會的主要責任。「相較於飼主的心情，我們的定位更像是老師，希望教出來的每一位為學生都能去發揮牠們的潛能，看到牠們有好的表現，就是很有成就感的一件事。」憑藉這股猶如教育也有如養育的熱誠，陳雅芳一直在這條路上不斷突破自我、持續學習，努力讓外界更多人了解導盲犬的工作價值。「有些店家會因為怕影響到生意，看到導盲犬要入內，就會頗有微詞或婉拒。其實導盲犬都受過非常良好的訓練，只要旁人能秉持『不餵食、不撫摸、不呼叫、不拒絕』原則，便不會輕易受到外界影響，即便是視障者單獨外出，也因為有了導盲犬的協助而更加安全。」

呼籲大家在外看到導盲犬，能秉持「不餵食、不撫摸、不呼叫、不拒絕」原則，讓導盲犬能更有效完成工作，幫助更多視障者。 圖／陳雅芳 提供

如今的陳雅芳，對於導盲犬的訓練已是駕輕就熟，除了經常與國外接洽，並提供專業人員的訓練與相關知識外，並透過與海外的技術交流，讓導盲犬訓練師獲得更全面的教育。「看到單位越來越茁壯，有越來越多夥伴受到經驗傳承，就是最好的分享！我希望這裡的工作者，都能為訓練員這份工作感到驕傲並且樂在其中。」走過艱苦的初學時期，即便在人生中歷經結婚生子等大事，也未曾停下領導盲犬教育的腳步，陳雅芳無疑成為產業中的典範，以女力特有的溫柔與愛，將導盲犬教育的精髓永續傳承。