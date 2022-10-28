突破性別框架 —— 台西漁業的拼命一姊

漁女林祝妃自幼接觸養殖漁業，凡是拿到手的食材，都能變化成創意美味兼具的海港料理。 圖／林祝妃提供

自家是養殖漁業，從小在魚塭耳濡目染的環境下，林祝妃對海中食材的運用，天生就很有一套。儘管不是科班出身，凡是手上拿到食材，舉凡虱目魚、蚵仔、白蝦或文蛤，林祝妃總能想到一些沒試過的料理手法，一路累積下來的經驗法則，讓她在雲林縣台西開的小農餐廳，從早到晚總是高朋滿座。「有時候也會很累，會想休息一陣子，但客人都會鼓勵我，跟他們相處像朋友一樣，有時候太忙，他們還會自己進廚房來幫我。」熟客甚至把家中的採購任務直接包給林祝妃，從挑食材到訂餐，都由身為老闆娘的林祝妃一手包辦，累積出與客人之間的深厚情誼。

剛獲得模範漁民的殊榮，林祝妃除了在店裡開發新菜色，也於疫情期間絞盡腦汁，看準在地宅經濟，開發了賣得火紅的海鮮產品，並在當地漁會的輔導下取得產品認證，無論是文蛤湯包、虱目魚皮捲、虱目魚香腸、醃漬文蛤還是蛤仔餅，「想做的事情就會立刻做！只許成功不許失敗。」她的料理包結合自家品牌一起行銷，自行找了宅配通路，憑本事將腦中的點子一個個落成，彷彿每一次的機會都是唯一一次：「我沒有本錢能失敗。」在最艱難的時期，曾經同時一人帶三個小孩、顧魚塭、開餐廳，甚至手藝也是開餐廳後一點一滴磨出來的，笑說很難想像當時怎麼度過，但林祝妃擁有一股比任何人都強大的堅持與信念，從小事做到大事，這股執著的力量跨越性別，更成為當地漁家女心中的模範一姊。

從什麼都不會到經營餐廳有聲有色，林祝妃靠著鐵打的意志成就台西鄉最著名的小吃店。 圖／林祝妃提供

從開發文蛤湯包、虱目魚皮捲、虱目魚香腸、醃漬文蛤及蛤仔餅，林祝妃除了實體餐廳營運，還為自己開啟電商商機！ 圖／林祝妃提供

林祝妃坦言，雖然身為漁家女，體力上來說當然不比男性，但軟實力永遠是女子力中不可小覷的一環，熱愛挑戰的林祝妃，平時很常為自己設定許多目標，看到任何當地的小農比賽都會立刻報名：「我喜歡一直嘗試，把這些小挑戰當成生活的目標，每一次都要用盡 100 分的力氣。」因為膽大心細，讓林祝妃完成了不少自己心目中的里程碑，如今只要拿到食材就能變化出各種美味，她有時會想到林爸爸生前曾對她說，「妳的膽子比天還大！什麼都不會還敢開餐廳！」，擁有天生的膽識與信念，還有開發產品的靈活思考與執行力，林祝妃對生活的熱情顛覆許多人對漁家女的想像，也激勵許多在地漁民自創事業的渴望，「野心我沒有，我只求把目前擁有的做好。」簡單而偉大的心願，讓林祝妃的人生總是在突破藩籬、創造自己的無極限。