突破性別框架 —— 拳壇場上打天下

人稱Kill Bee殺人蜂莊凱婷，曾獲得ONE錦標賽原子量級冠軍。 圖／莊凱婷提供

練就一身精壯肌肉，一頭俐落颯爽的短髮，拳壇中素有 Killer Bee 封號的泰拳選手莊凱婷，最常在 IG 限時動態上分享自己的教學與訓練過程，她也是首位拿下 ONE 錦標賽原子量級冠軍的台灣選手，最擅長一對一拳擊、踢拳，除了選手的身份，現階段也在台中開設泰拳教學，年紀輕輕的莊凱婷，談起泰拳傳承，自成一股與年齡違和的沈著與堅定。

相信女子的硬實力！除了為自己設定階段性目標，更傾力協助拳場學員突破極限。 圖／莊凱婷提供

「我很喜歡透過格鬥的訓練，從中提升專注力，以及在對戰的練習中可以修正許多自身的協調反應，還能順便減肥跟發洩情緒，幫助很大！」仔細看莊凱婷練拳的短影片，每一出拳，都能透過螢幕感受到女子硬實力。莊凱婷除了定期比賽為自己設定目標，也會積極幫助學員不斷自我突破，但身為泰拳選手勢必要面對階段性的肢體受傷、復健、面對勝負的情緒起伏，需要具備的心臟強韌度也非外人能想像。「我自己的優點是特別刻苦耐勞，再累都可以撐過，不怕失敗，喜歡一再地嘗試！」期望顛覆拳場上有時單靠男教練的高壓式訓練與指導，莊凱婷除了為學員打好基礎，也看重柔性引導的影響力，格外注重學員的身體狀況，才能針對每位學員設計出最適合的練習菜單。

但身為女生，多少有心思較為細膩的一面，曾經莊凱婷被賦予帶領國中校隊的重大任務，「當時隊上新人多，學校也給予強大的期望，當時我花了一段時間調整自己的心態與教學方式，如何讓學員保有自己的個性、不過份壓抑，我試著在心中卸下身為『教練』的成見，把學員當成自己的家人，先用『心』去感染，他們也會更有榮譽感、更為全體而戰！」

不被外在條件限制，莊凱婷一路走來用正向的心態迎戰一切困難。 圖／莊凱婷提供

看著現在拳壇上女性選手相繼出線，莊凱婷難掩心中的喜悅：「我是台灣第一位拿下 ONE 冠軍賽的格鬥世界冠軍金腰帶得主，當然樂見每一位喜愛拳擊的女生都樂於嘗試，永遠不要被外在條件限制、認為自己做不到。」秉持一股腦往前衝的熱血，莊凱婷毫無畏懼地在拳壇上持續發光，也期待著未來引領更多優秀的女性拳擊選手，登上更多世界舞台。