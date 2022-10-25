突破性別框架 —— 從藥學系走入釀酒廠

金色三麥副廠長詹于慧從藥學系走入精釀啤酒大千世界，善用發酵概念，與團隊從釀酒製程、口味開發、酒譜設計一手包辦。 圖／金色三麥提供

在經典名片 <刺激1995> 鏡頭裡，穿著麻質襯衫、頭戴鴨舌帽的摩根費里曼拿起手中的玻璃酒瓶，粗獷、豪邁，享受的片刻，是多數人對啜飲啤酒的氛圍想像 ; 當場景切換，走進餐飲品牌金色三麥寬敞明亮的釀酒廠，釀酒團隊裡一位身形嬌小、剃著俐落短髮的女子顯得格外醒目，她是負責金色三麥精釀啤酒所有品項開發的副廠長 — 詹于慧，從製酒相關的製程開發、口味發展、酒譜設計至團隊溝通，都由她與釀酒團隊一手包辦。

「十年多前，我們靠一個鍋子跟一台瓦斯爐做釀造，從十公升的家釀等級開始研發。」學生時代唸的是農化所主修微生物，詹于慧對「發酵」事物特別感興趣，因緣際會離開藥界走進釀酒廠，腦中原本就有基礎的發酵概念，無論從理論上的知識吸收到釀酒的實作，詹于慧從採購原物料、開發新口味、研究運輸方式、酒廠工程規劃，到生產與品保，對內還需與行銷及業務部門密切溝通合作，詹于慧都以溫和有條理的節奏，完成一個又一個的大小任務。「早期我們有一位德國廠長，當時就近學習時被他所分享的德式思維影響頗深，後來我再到德國進修唸了國際釀酒師文憑，邏輯、視角都有了不一樣的啟發。」

曾飛往德國進修，深受德式思維影響，以更開闊的心態面對釀酒的各種可能性。 圖／金色三麥提供

在德國國際課程裡，詹于慧觀察到一個形勢 - 當時一班 57 名學生裡，只有 7 位是女性，「但以味覺敏感度來說，女生其實更具優勢，像我們形容一種甜味，就會有很多個詮釋方式，可能回歸到早期女性的工作就是以採集為主，要確保身邊人的安危，養成有敏銳味蕾的基因。」雖然在酒廠很常需要搬大型的酒桶，詹于慧笑說，只要知道如何正確發力、用對核心，其實女生也有克服重量的方法，一旦勞力不成最大隱憂，其他的困難都能靠女性特質所具備的樂觀、韌性、耐心迎刃而解，品味的靈敏與思考面向上的細膩，讓釀酒廠裡的女職人更能展現天賦異稟的才能。

私下熱衷多元飲食文化、研究發酵食物，詹于慧鍾愛著餐飲世界帶來的各種靈感碰撞。 圖／金色三麥提供

除了平時喜歡喝酒，詹于慧也鼓勵想進入相關行業的女性工作者，可以懷抱著開放的心態、多向外探索不同的事物、體驗多元飲食文化，無論從料理上觀察食材的運用、學習品飲不同地區的啤酒個性、親嚐多面向的原型食物，看似細節的生活運作，都是學習風味變化的環節之一 ; 也因為具備勇於嘗試的好奇心，詹于慧持續帶領團隊，為品牌開發除了精釀啤酒之外，還有氣泡酒、自然酒等多款新品，身為精釀圈的活躍酒廠代表，保持變動與創造新鮮感，肯定是品牌成功的不變通則之一。