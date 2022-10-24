突破性別框架 —— 海上的石滬修復師

修護石滬的工程辛勞不為人知 楊馥慈開辦離島。出走工作室 傾全力守護石滬之己任。 圖／楊馥慈提供

『我們漁村男女都是靠海吃飯，大海的工作不分性別，探索海洋的熱情也是。』—- 九零年後的澎湖女子楊馥慈，有著習慣與太陽相處的小麥色肌膚，看似纖瘦，幹練有力地搬起沉石，在漁工多為男性的傳統漁村文化裡，楊馥慈這樣的年輕女子顯得特別突出，身為已有六年資歷的澎湖石滬修復師，楊馥慈談起石滬，語氣揚起熱情的生命力。

「大二的時候，我回來澎湖參加駐村計畫，在離鄉背井幾年後，因緣際會再回鄉才發現自己。」六年來，楊馥慈憑著對石滬，對在地文化的熱愛，一開始從石滬資料庫的蒐集與重建，逐漸發展出海洋教育、修復工法傳承與當地旅遊規劃，開了一間名為「離島，出走」的工作室，除了經營地方社區與線上社群之外，也致力於生態教學，工作性質從修復到行政，軟硬兼施。「石滬師傅大多是男性，修復前我會花很多時間做行前溝通，這時候如何在修復前的溝通中，提煉出最適合的方法，就是我的強項，知道怎麼用柔軟的心，去調解傳統漁村日漸僵化的思路。」

楊馥慈著重於澎湖的海洋教育 修復工法傳承 與當地旅遊規劃 透過修護石滬 讓更多人珍惜海洋魅力。 圖／楊馥慈提供

楊馥慈坦言修護石滬這條路的艱辛不為人知。早期不敢跟家裡的人分享自己的工作，直到某天阿嬤發現自己曬得很黑，一問之下了解實情，阿嬤只是說了句：「那妳要不要先把家裡的石滬修復好？」這時，楊馥慈才知道，原來自己也是石滬擁有者的後代。原來自己因為家族的關係，早已跟石滬結緣，彷彿是跟大海之間的命定，此後楊馥慈更傾心盡力地投入研究，並且練就一身看天氣下海的十八般武藝，據她所說：：「從爸爸那一代，研究出比較現代的漁法，來取代傳統的捕魚方式。我們會看天氣來辨別進退潮的時間，並靠漲退潮把魚群聚集到愛心（石滬）裡面。」

楊馥慈與當地漁民感情融洽 運用柔軟溝通力 融入傳統漁村思維。 圖／楊馥慈提供

面對責任重大的世界文化遺產修復工程，楊馥慈選擇將傳統漁工的行事風格，融合年輕一代的想法與活力，創造出屬於自己全新的舞台。，除了基礎修復作業之外，她靠社群與旅遊規劃的口耳相傳，引起更多外界對於澎湖的好奇與關注，並逐步安排下一階段的計畫，「漁村對面，有一座傳統的魚竿加工廠，等那裡的修復作業完工後，我們希望未來可以作為石滬的教育博物館來使用，並且將這幾年大家共同累積的成果，更加完善的樣貌，並呈獻給同樣關心大海的人。」不被勞力工作勸退、不受性別限制，楊馥慈靠著溫柔關愛的女力，成就出自己的海上事業，也在石滬身上找回返鄉的意義。

*職場女力出頭天系列由聯合線上和宮廷遊戲共同出刊