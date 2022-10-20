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萬華槍擊案釀1死4傷 警查獲32彈殼、溯源追槍

中央社／ 台北20日電
萬華昨晚發生警匪對峙，大批警力包圍青山宮對面的飲料店，與槍手對峙。 聯合報記者林澔一／攝影
萬華昨晚發生警匪對峙，大批警力包圍青山宮對面的飲料店，與槍手對峙。 聯合報記者林澔一／攝影

台北市萬國幫角頭邱國隆疑因幫派內鬨，昨晚於萬華區犯下兩起槍擊案後自戕身亡，釀1死4傷。警方今天表示，3名被害人和1警目前傷勢穩定，全案將向上溯源追槍和打擊黑幫。

台北市警察局萬華分局昨晚7時31分接獲110通報，指轄內漢口街2段發生一起槍擊案，立即派員趕赴現場，發現54歲的萬國幫角頭洪清正（綽號阿弟仔）和53歲幫眾洪文賓都身中多槍，立即送台大和馬偕醫院急救，現場清點遺有19枚彈殼。

緊接著，萬華警方昨晚7時43分許又接獲另一起通報，指轄內貴陽街2段的青山宮也發生槍擊案，經派員趕赴現場發現60歲的青山宮許姓副主委（綽號細漢芋粿）手、腳都有槍傷，急忙送台大醫院救治。

值此之際，邱國隆發現警方到場後，便躲進青山宮對面的一間飲料店，並挾持店內3女1男人質（為許姓副主委親友），當時正在幫許男急救的27歲王姓男員警右大腿遭擊中1槍，幸無生命危險，隨後送台大醫院治療。

警方經調集大批警力到場進行圍捕，邱國隆於昨晚8時50分許陸續釋放4名人質，最後舉槍自戕、送醫不治，現場約有13枚彈殼。

萬華警分局副分局長廖立仁今天對媒體說明，經追查邱國隆自戕前所留遺言，初步了解他在1年多前和河溝頭幫綽號「大頭彬」的男子起口角，並曾持槍威嚇對方，雙方因此結仇。

另，邱國隆今年初又和他人發生鬥毆事件，被害人洪姓男子當時在場協調，但邱國隆認為未力挺而心生怨懟，後來又請許姓副主委出面協調未果，因此釀下尋仇動機。

廖立仁說明，經調閱監視器追查發現，邱國隆犯案時是先駕車至昆明街停放車輛後，再步行至漢口街犯案，隨即到漢口街和昆明路口轉搭計程車至長沙街二段下車，再步行至第二現場的貴陽街犯案，警方事後搜索邱國隆座車，並無發現相關違禁物品。

他提到，邱國隆自戕時，是舉槍朝頭部開1槍後，倒地時因槍枝走火而又擊發1槍。

至於受傷的3名被害人，廖立仁指出，他們生命跡象都穩定，住院治療中，其中一名洪男為後背和左大腿中彈，另一名洪男則為雙手手背和兩邊大腿受傷，另許男則為右手和右腹有槍傷。

廖立仁說，全案將持續向上溯源，全力追查槍枝來源和相關事證，戮力打擊和壓制幫派氣焰。

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萬華 槍擊

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