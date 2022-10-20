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北市萬華槍擊案1死4傷 警全面掃蕩黑幫營利據點

中央社／ 台北20日電
台北市萬華區19日晚間發生兩起槍擊案，犯嫌萬國幫成員邱國隆疑因幫派內鬨問題，陸續在漢口街二段和貴陽街開槍打傷3人1警，隨後挾持4人和警方對峙，於晚間9時許自戕送醫後不治身亡。 中央社
台北市萬華區19日晚間發生兩起槍擊案，犯嫌萬國幫成員邱國隆疑因幫派內鬨問題，陸續在漢口街二段和貴陽街開槍打傷3人1警，隨後挾持4人和警方對峙，於晚間9時許自戕送醫後不治身亡。 中央社

萬國幫角頭邱國隆昨晚在台北市萬華區犯下兩起槍擊案，造成3人1警受傷，最後舉槍自盡。北市警方今天表示，將針對轄內幫派分子、堂口和依附寄生行業全面掃蕩刨根，除惡務盡。

槍擊案犯嫌邱國隆疑因幫派內鬨問題，昨晚接連在萬華區漢口街二段和貴陽街開槍，共打傷3人1警，隨後又挾持4人和警方對峙，最後自知法網難逃，陸續釋放人質後，於昨晚9時許舉槍自戕，經送醫搶救後宣告不治。

台北市警察局今天透過新聞稿表示，任何犯罪態樣及動機不盡相同，將持續要求轄內各分局針對於任何槍擊案件、暴力犯罪、挑戰公權力及聚眾鬥毆等案，採取主動、強勢作為，並溯源偵辦、刨根斷源，以嚴正執法和貫徹公權力，以安民心。

市警局強調，轄區分局將持續全面盤點轄內潛藏治安隱憂因素，針對幫派分子及其堂口和依附寄生行業全面掃蕩刨根，讓黑道幫派為破壞治安付出慘痛代價，秉持掃蕩幫派除惡務盡，展現維護治安決心。

同時，市警局重申，不會因疫情而鬆懈執法強度及作為，要求轄區分局對於槍擊案件、暴力犯罪及聚眾鬥毆等案，應嚴正執法並溯源偵辦，同時也呼籲不法分子勿心存僥倖或試圖挑戰公權力，警方將強勢執法並依法究辦，以維護社會秩序和治安。

萬華 槍擊

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