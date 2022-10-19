萬華槍手中午與女兒用餐後犯案 貼文道別：記得我愛過妳

台北市萬華區今晚傳出連續槍擊案，一名疑似萬國幫成員男子邱國隆「阿國」（57歲），晚上在漢口街一處商業大樓，要找自己洪姓老大「阿弟仔」尋仇開槍，「阿弟仔」及另外一名小弟中槍，過程中兩人受傷，邱追擊到青山宮附近再度開槍，兩人受傷，其中一名傷者是警察；稍早邱在臉書留下與女兒道別的字句後，飲彈自盡。

邱在臉書po出今天中午跟女兒一起吃飯，晚間7時20分再貼文寫下：

「我要離你了。在這個人生時間裡！你們兄妹是我的心頭肉！爸爸一直深深地愛你們兄妹！以後要好好的做人，不要像爸爸一樣子！時間表到了沒有辦法！記得要孝順媽媽扶養你們兄妹！去年你向爸爸講！爸爸你沒有對不起我們倆兄妹！你沒有 拋棄我們 一直都在 養育我們！你跟媽媽是你們大人的事情～我很多同學被他的爸媽拋棄完全不管！爸爸你沒有對不起我們倆兄妹！」 「我愛過^當然也有很多錯誤^ 但是一切都讓我自己概括承受。我不甘願也不接受。一切都是要我背責任歸屬^一個銅板是不會響的……我會保佑你身體健康平安快樂。記得我愛過你~保重自己。別了。」

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