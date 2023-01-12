蘇花深夜坍方 報案人驚「整條路被擋」 聞落石聲急喊後車倒退嚕

蘇花公路159.3公里處大清水隧道於昨天深夜11點多發生坍方，交通阻斷，事發當時林先生正好要北上，進入明隧道時發現「整條路被擋住」，緊急下車請後面車輛趕緊倒車離開，並緊急報案，幸好深夜車輛少，未有人員傷亡。

蘇花公路可能因之前地震鬆動土石，加上連日降雨影響，導致明隧道上邊坡大量土石崩落，壓毀約25公尺明隧道，坍方量估計約1200立方公尺。

昨晚發現坍方報案的林先生說，深夜開車行經蘇花公路崇德段，路上只有幾輛車，大約在晚上11點10分進入明隧道時，發現前方都是土粉，還一直聽到有「劈哩啪啦」掉石頭的聲音，仔細一看才發現「哇，整條路原來都被擋住了」，立刻下車請後方車輛趕快倒車出去，以免繼續坍方發生危險，並趕緊報警與報給公路總局，請相關人士趕快封路。

今天開車經蘇花公路南下的游小姐說，得知蘇花公路中斷，車子只能放在和平的休息區，轉搭火車到崇德，對於蘇花公路時常崩塌，無奈地說，「沒有辦法只能接受」，希望蘇花公路的安全儘速提升。

花蓮縣長徐榛蔚表示，蘇花公路坍方阻斷，接近年節期間，客車與貨車流較多，請鄉親繞道或改搭火車，雖有不便，但安全第一，請大家耐心配合交通管制，務必注意行車安全。