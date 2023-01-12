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仍有落石！蘇花大清水隧道嚴重坍方 兩面搶修持續推進

聯合報／ 記者王燕華王思慧／花蓮即時報導
台9線蘇花公路159.3公里處大清水隧道，昨天深夜大量土石坍方，雙向交通中斷，公路總局積極搶災。記者王燕華／攝影
台9線蘇花公路159.3公里處大清水隧道，昨天深夜大量土石坍方，雙向交通中斷，公路總局積極搶災。記者王燕華／攝影

台9線蘇花公路大清水隧道上方邊坡逾千立方公尺坍方，砸毀明隧道，造成蘇花公路雙向交通阻斷，公路總局已在現場設置前進指揮所，調動多部大型機具從南北兩個工作面日夜搶修，截至近中午時，南側已推進6公尺，現場不時傳出「轟隆隆」土石滑落聲，公路單位不眠不休冒險搶災，相當辛苦。

南側工作面有多輛重型機具進駐，漏夜持續開挖土石，現場除了挖土機噠噠聲響，也不時傳來「轟隆隆」土石滑落聲響。從空拍畫面可以看到，坍落土石中還包括一顆目測約8公尺的巨石，攔腰砸毀明隧道。

公路總局第四區養護工程處南澳工務段表示，事故地點在大清水隧道連接13號隧道的明隧道，研判受到地震、降雨綜合影響，上方約30公尺處邊坡節理破碎，坍方量達1200立方公尺，明隧道難以承受衝擊，長達25公尺被壓毀，包括混凝土和鋼構部分都受損。

現場工程人員表示，昨天深夜11時55分後發生崩塌，立即趕到現場，詢問現場民眾，得知前方無車輛，警方也調閱監視器並詢問目擊民眾，確認崩塌發生時現場沒有人車經過。

原本崩塌土石量較少，但因降雨持續，搶修過程仍不時有土石滾落，今天凌晨約1時30分左右，二度坍方，坍方規模擴大，幾乎淹沒隧道口，公路總局預估就算日夜不停搶修，也要4個工作天，15日傍晚5時才能搶通。

公路總局表示，目前正努力清出上面坡面，讓重機具可前進到隧道上方，想辦法清除高處堆積的土石，才能加快搶修進度。但因現場有混凝土塊夾雜大量土石，加上作業空間較狹小，都造成搶修困難，會視狀況調整搶修方式，儘早恢復通行。

一名搶修人員表示，從昨晚事故發生到現在都待在現場，累到不敢坐下來，就怕坐下一閉眼不小心就睡著了。

從空拍畫面可以清楚看到，大量土石從邊坡落下，砸毀大清水隧道的明隧道。圖／公路總局提供
從空拍畫面可以清楚看到，大量土石從邊坡落下，砸毀大清水隧道的明隧道。圖／公路總局提供
從空拍畫面可以清楚看到，大量土石從邊坡落下，砸毀大清水隧道的明隧道。圖／公路總局提供
從空拍畫面可以清楚看到，大量土石從邊坡落下，砸毀大清水隧道的明隧道。圖／公路總局提供
台9線蘇花公路159.3公里處大清水隧道，昨天深夜大量土石坍方，雙向交通中斷，公路總局積極搶災。記者王燕華／攝影
台9線蘇花公路159.3公里處大清水隧道，昨天深夜大量土石坍方，雙向交通中斷，公路總局積極搶災。記者王燕華／攝影
台9線蘇花公路159.3公里處大清水隧道，昨天深夜大量土石坍方，雙向交通中斷，公路總局積極搶災。記者王燕華／攝影
台9線蘇花公路159.3公里處大清水隧道，昨天深夜大量土石坍方，雙向交通中斷，公路總局積極搶災。記者王燕華／攝影

花蓮 蘇花公路 大清水隧道

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