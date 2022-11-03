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國1南向汐止交流道坍方封閉 預計明早6點搶通1車道

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
交通部長王國材今上午到場關心國道1號汐止邊坡坍滑搶修進度，並慰勉場工作人員。圖／高公局提供
交通部長王國材今上午到場關心國道1號汐止邊坡坍滑搶修進度，並慰勉場工作人員。圖／高公局提供

國道1號南下約10k+100處邊坡連兩日土石坍滑，國1南下7K-10k昨晚緊急全線封閉，造成今早國道大壅塞，交通部長王國材今上午到場關心國道1號汐止邊坡坍滑搶修進度，並慰勉場工作人員。高公局表示，在天候條件、邊坡未再坍滑下，第一階段目標是明天上午6點搶通一個車道。

王國材表示，因汐止地區持續降雨且邊坡仍有可能滑動，王國材指示仍應以安全為主，再全力搶通主線交通，儘速恢復國道汐止地區交通順暢。

高公局說，從昨天晚上至今，汐止降雨未停歇，雨水不斷入滲，導致邊坡仍有持續滑動的狀況，須隨時注意邊坡穩定狀態及工作人員的安全，搶修不易。

高公局表示，從邊坡坍方至今，相關工作人員24小時不中斷搶修，為兼顧施工人員安全及民眾通行需求，在天候條件允許及邊坡沒有再次坍滑下，第一階段將以11月4號早上6點搶通一個車道為目標，第二階段南下出口集散道及匝道部分，須完成浮石清理及穩定措施，在搶通主線車道後10個工作天開放通車。

高公局說，目前國道1號7K-10k全線封閉，呼籲基隆及汐止地區民眾提前改道，基隆、八堵地區車輛欲往國道3號，可由基金交流道駛入或直接行駛台62快速道路接瑪東系統駛入;地區車輛可多利用地方道路（台5甲等）往汐止、新台五交流道再進入國道;國道1號南向往汐止、南港方向車輛，可提前於五堵交流道駛出利用地方道路（台5甲）。

國道1號南下約10k+100處邊坡連兩日土石坍滑，國17K-10k昨晚緊急全線封閉，高公局表示，在天候條件、邊坡未再坍滑下，第一階段目標是明早上6點搶通一個車道。圖／高公局提供
國道1號南下約10k+100處邊坡連兩日土石坍滑，國17K-10k昨晚緊急全線封閉，高公局表示，在天候條件、邊坡未再坍滑下，第一階段目標是明早上6點搶通一個車道。圖／高公局提供

汐止 國道

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