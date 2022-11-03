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搶通時間揭曉！中山高主線明開放內線 全線通車再等10天

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導
中山高南下指標10.1到10.2K間汐止出口右側山壁，昨晚二度崩塌後全線封閉，工程人員今天到場搶修。記者邱瑞杰／攝影
中山高南下指標10.1到10.2K間汐止出口右側山壁，昨晚二度崩塌後全線封閉，工程人員今天到場搶修。記者邱瑞杰／攝影

交通長王國材今天近午前往中山高南下，汐止交流道邊坡崩塌現場，聽取工程人員簡報後說，希望在明早六點，先搶通南下主線內側車道。主線外側車道做為施便道和邊坡緩衝區，因為還是擔心發生第三次崩塌，全線開通大約要10天才能完成。

中山高南下指標10.1到10.2K間，汐止出口右側山壁前天上午11點多崩塌，通往汐止出口匝道和國道3號的集散道封閉。因為集散道的立式路牌往左側傾斜，主線路肩和外線車道也封閉，直到前天下午4點左右主線才全線開放行車。

高公局動員搶修，原訂4日下班前搶通集散道，不料同路段昨晚第二次崩塌，範圍更大，主線全線封閉，工程人員今天冒雨全力搶修。

王國材上午11點多和參選基隆市長的立委蔡適應到事故現場，了解現況和搶修作業。王國材說，在未來10天搶修期間，也會對邊坡做臨時的安全監測，確保安全。

王國材表示，事故路段是典型的順向坡，整個滑動後，包括頁岩都顯露出來。過去的偵測儀設在邊坡下緣，這次的移動是在順向坡的上緣，所以未來邊坡安全監測的廣度和密度要重新規畫。

中山高南下指標10.1到10.2K間汐止出口右側山壁崩塌，全線封閉，交通部長王國材（中）今天到現場了解搶修進度。記者邱瑞杰／翻攝
中山高南下指標10.1到10.2K間汐止出口右側山壁崩塌，全線封閉，交通部長王國材（中）今天到現場了解搶修進度。記者邱瑞杰／翻攝
中山高南下指標10.1到10.2K間汐止出口右側山壁，昨晚二度崩塌後全線封閉，工程人員今天到場搶修。記者邱瑞杰／攝影
中山高南下指標10.1到10.2K間汐止出口右側山壁，昨晚二度崩塌後全線封閉，工程人員今天到場搶修。記者邱瑞杰／攝影
中山高南下指標10.1到10.2K間汐止出口右側山壁，昨晚二度崩塌後全線封閉，工程人員今天到場搶修。記者邱瑞杰／攝影
中山高南下指標10.1到10.2K間汐止出口右側山壁，昨晚二度崩塌後全線封閉，工程人員今天到場搶修。記者邱瑞杰／攝影
中山高南下指標10.1到10.2K間汐止出口右側山壁，昨晚二度崩塌後全線封閉，工程人員今天到場搶修。記者邱瑞杰／攝影
中山高南下指標10.1到10.2K間汐止出口右側山壁，昨晚二度崩塌後全線封閉，工程人員今天到場搶修。記者邱瑞杰／攝影

汐止 國道

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