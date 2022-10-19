關水門害數十輛車泡水 法界人士：若未給移車時間市府應賠

北市百齡橋下停車場日前數十輛汽車泡水，北市府遭質疑未及時通知移車和拖吊。法界人士說，市府關水門前應給車主適當移車時間，若5分鐘前才提醒，恐因過失而擔負國賠責任。

颱風尼莎帶來豪雨，台北市水利處16日上午8時起宣布全市疏散門只出不進，11時起開始關閉淡水河沿線疏散門，下午4時起關閉基隆河、新店溪、景美溪沿線疏散門。但同日位於基隆河畔的百齡橋下一處停車場有多車慘淪為泡水車。

外界質疑，北市府16日下午3時55分才發送簡訊通知「已即刻啟動基隆河沿線疏散門關閉，請停留車輛人員儘速離開河川區域」，5分鐘後就開始關閉水門，導致車主不及移車而泡水，市府恐應擔負賠償責任。

法界人士指出，國家賠償法規定，公務員執行職務行使公權力時，因故意或過失不法侵害人民自由或權利者，國家應負損害賠償責任。若北市府明明可以提早通知，卻因疏忽、過失，直到關水門前5分鐘才通知，導致民眾來不及移車而車輛受損，的確應該賠償。

法界人士說，到底應該多久前通知人車撤離，其實難有標準答案，畢竟天氣變化迅速，但政府應該盡可能地給予民眾應變時間；本次北市府若確實是在關水門5分鐘前才通知，除非有逼不得已的理由，否則很難取信於民眾。

但法界人士也提醒，民眾也有保護自己財產的義務，16日北市雨勢非小，車主應隨時注意疏散門管制甚至關閉等訊息，此部分一旦進入法院訴訟，民眾很可能被法官認定也有過失，而按過失比例判決市府的賠償金額。