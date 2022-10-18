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暴雨預估變數大 新北中午通知關閉水門

中央社／ 新北18日電

受到颱風尼莎外圍環流及東北季風雙重影響，造成新北部分河濱停車場出現車輛泡水災情，新北水利局說，暴雨預估存在變數大，提醒民眾接到水門關閉通知，就應趕緊移車。

颱風尼莎外圍環流帶來豪雨，新北市水利局今天表示，當天早上9時就通知只出不進，而新店溪則是11時宣布下午2時關橫移門，大漢溪是中午12時30分公布下午3時關橫移門，二重疏洪道是下午6時才封閉越堤道。

新北市水利局專門委員黃裕斌向中央社記者表示，水門（橫移門）關閉，雙北都是依中央氣象局發布訊息執行，若是颱風就是發布陸上警報時啟動，也就是水門關閉前4到6小時執行河濱停車場停車只出不進的撤離程序。

但是暴雨就不一樣，他說，中央氣象局發布颱風海陸警時，有比較長的預警及作業時間，但這次颱風的外圍環流所導致暴雨的影響就很難掌握，因為，雲雨帶稍偏一點，降雨情形就差別很大，就連中央氣象局也很難掌握。

他表示，依暴雨來看疏散作業，主要是依河川水位的變化監控，但影響水位變化主要因素包括雨量、水庫洩洪量及潮汐。

他表示，汐止這次發生部分積淹水災情，主要就是雨量在短短3小時下到快200毫米，這是排水系統無法負荷的大量，不管這種暴雨下在哪個地方，都可能致災。

他表示，這次包括翡翠水庫及石門水庫洩洪量也是一直上加，洩洪量比預期還要多，主要是今年年初乾旱，造成水庫能儘量存滿就存滿，會隨著雨量增加而增加洩洪量。

再來就是潮汐，台北市百齡橋出現泡水車災情就是停車場臨近河口，潮汐是導致水位急速上漲的原因，所幸，新北初步估算共有13台車未及撤離，其中有2台車泡水。

他表示，市府研判水位後就會通知月租車主水門關閉訊息，臨停車輛就收不到訊息，而各停車場都會在門口公告，因車場位處河濱，車主就需自行注意水門關閉相關訊息及新聞。

除了臨停車不易通知，他表示，有些車主不在北部或出國，無法及時開出，此時就需拖離，若是公營河濱停車場，車場會安排拖吊車來拖離，私有停車場則自行負責找拖吊車拖離，若一旦發生愛車泡水災情，相關維修責任就需車主自行負責。

新北市政府交通局科長林碧芬告訴中央社記者，當接到水利局通知水門可能關閉及「只出不進」訊息時，就會配合發布「水門外開放紅黃線停車」、「水門外路邊停車暫停收費」資訊，讓車主移車後可方便停車。

林碧芬說，當水利局宣布開水門時，會給民眾足夠的移車緩衝時間，再恢復水門外紅黃線禁止停車管制，基本上會在上下班與上下課尖峰時段前要求撤離，以維持交通順暢。

黃裕斌表示，以這次宜蘭經驗，若水門不關，影響層面很大，但若預估不夠精準，未出現預期的雨量及水位變化，仍會遭受民間責罵，這對政府都是兩難，但仍寧願作最好的準備，才能保護更多市民生命財產安全。

尼莎颱風 淹水 雨量

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