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柯文哲SOP寫什麼、在哪裡⋯網質疑「有人真的看過嗎？」

聯合新聞網／ 綜合報導
柯文哲過去幾年經常提到SOP，並對自己過去8年來建立的防災體系相當有信心，許多網友則開始質疑，究竟有誰真的看過柯的SOP。 資料照
柯文哲過去幾年經常提到SOP，並對自己過去8年來建立的防災體系相當有信心，許多網友則開始質疑，究竟有誰真的看過柯的SOP。 資料照

受「尼莎」颱風外圍環流和東北季風的共伴效應影響，市區大雨不斷，陸續有災情傳出，而台北市長柯文哲則表示，SOP（標準作業程序）無需修正，並對自己過去8年來建立的防災體系相當有信心，許多網友則開始好奇，柯文哲的SOP究竟寫些什麼、寫在哪裡。

有網友在PTT政黑版以「話說有人看過柯文哲的SOP嗎？」為題，發文表示，柯文哲所謂的SOP在政府機關應該要有公文及發文字號可以查證，並表示自己聽SOP講了這麼多年，但是從來沒看柯文哲拿出來過，因此原PO好奇，是否有人真的看過柯文哲的SOP「到底寫些什麼？寫在哪裡？」

許多網友就對此發表看法，表示「sop=師父說了算」、「票投陳時中，徹查SOP」、「SOP：不要惹我生氣」、「157腦中的每一個想法，就是S O P！」、「就算是未經思考脫口而出的話，也視同SOP！」、「公務員和市民自己想辦法」、「只要有心，人人都是S.O.P」。

但有網友貼文反駁，表示柯文哲的SOP早已公告在台北市民政局，並表示「SOP人人都拿的到，自己負責好嗎」，從網站中也可以看到，確實有「臺北市各區公所平時突發災害通報及應變標準作業程序」的檔案，點進去也可以從第4頁看到災害通報的SOP圖，然而仍有網友不服，認為「SOP這種寫法，有寫跟沒寫一樣」。

有網友挖出台北市府的防災SOP，確認真有其事。 圖擷自台北市政府民政局
有網友挖出台北市府的防災SOP，確認真有其事。 圖擷自台北市政府民政局

尼莎颱風 淹水 雨量 柯文哲

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