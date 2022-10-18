50車被淹…柯文哲要「國民為自己負責」 劉寶傑怒轟：你下台吧！

受到尼莎颱風及東北季風共伴效應影響，台灣北部傳出多處積淹水、土石流等災情，許多停在北市百齡橋下停車場的車子趕不及在水門關閉前移走而泡水，柯文哲對此回應「國民要為自己行為負責」後，讓知名主持人劉寶傑砲轟：「你下台吧！」引起許多網友回應。

尼莎颱風導致雙北出現災情，台北百齡橋下就有超過50輛車被淹，許多車主抱怨連連，針對民眾來不及移車而泡水，柯文哲昨到堤外停車場視察表示，北市府水利處必須與中央河川局有更緊密合作，因為水從上游下來，北市等到開始淹水才通知就來不及，因此必須跟中央氣象局、經濟部水利處合作，重建早期預警系統。

柯文哲也對百齡橋下車被淹表示「每位國民須對自己行為負責」、「若不移車還要政府賠償不合理」，此番話引起輿論討論，劉寶傑就在新聞節目《關鍵時刻》中直接砲轟「我是台北市民，我今天看到我們台北市長這樣，你下台吧！」、「我真的覺得太混蛋了」。

劉寶傑表示，百齡橋下面淹了50台車，不管之前有沒有通知「民胞物與，你總是要體諒人家」、「要這樣對自己的百姓講話嗎？」，劉寶傑更痛批「要票的時候你就謙恭下士、你就非常的謙卑」、「那你要下台了，你不管了，你現在傲慢到了一個極點」。

對於柯文哲要國民對自己負責，劉寶傑也回應「如果每個國民都可以對自己的行為負責，我要你市長幹什麼？我要你市政府幹什麼？我要你這個國家幹什麼？」。劉寶傑這番激烈回應，也讓許多PTT網友紛紛留言表示「這種態度選總統很可怕，到底哪些人會想投他」、「柯已經是失言了」、「應該是覺得柯講話太白目」。

但也有網友不認同，表示「本來就該自己負責，無理的事情，不是你罵民進黨就是對的」、「跟路邊停車要里長廣播有87%像」、「里長都廣播4小時+通知，一堆巨嬰」、「通知了自己不移，是要政府第一時間幫移喔?」。