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百齡橋下泡水車怪罪北市府移車通知太晚 律師提三點「可主張國賠」

聯合新聞網／ 綜合報導
泡水後收拾殘局的車主，請拖吊車拉到修車廠整理。記者邱德祥／攝影
泡水後收拾殘局的車主，請拖吊車拉到修車廠整理。記者邱德祥／攝影

尼莎颱風暴雨侵襲，河川水位暴漲，台北市百齡橋下許多車輛因此慘遭淹沒泡水。許多車主損失慘重，紛紛責怪台北市政府關水門「太晚通知移車」；市府則認為當天早上八點即已通知車輛「只出不進」。律師林智群則在臉書粉專上表示，車主若想要求國賠，有三點方向可主張，但仍會需要負部分過失責任。

林智群表示，如果他是泡水車民眾的律師，他會主張市府簡訊內容有過失，他會主張：一、百齡橋位於「基隆河」，不是「淡水河」；二、早上簡訊通知，都是提到「淡水河」，不是「基隆河」；三、「基隆河」水門要關閉的通知，是到下午3:55分才有的。但如果市府可以拿出更早的「基隆河水門關閉」，就沒什麼好爭的。

但他也提醒，就算國賠可以成立，車主一定還是要負「與有過失」責任，從法律面看，台北市政府沒義務要幫你移車或拖走。

有網友仍疑問「可不可以向市政府求償，他關水門的時候應該要把車子拖出來，而不是在裡面泡水」，林智群也回應「法律沒給台北市政府這樣的義務」。也有人抱怨「有人基隆河，淡水河都不清楚」、「結果台北市政府的車自己都來不及移走」，有網友則解釋之前作法，「強制拖吊是怕淹水這些堤外車輛阻塞河道，不是淹大水時政府還有空關心車子」。

尼莎颱風 淹水 雨量

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