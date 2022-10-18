台7線寸斷22日才能通車 宜蘭明池300人出不來

尼莎颱風外圍環流與東北季風共伴效應，對北部、東北部連日帶來驚人雨勢。其中宜蘭大同鄉受災嚴重，因台七線多處坍塌，明池山莊有三百多人受困，但因斷電，發電機油料已將耗盡；基隆市七堵區華新一路昨則因有五十公尺的道路坍方，且陷落山谷範圍愈來愈大，山區內有六戶、廿一人受困。

宜蘭大同鄉明池山莊有一百多人前天已先下撤，但因後續交通不穩定，原預計昨傍晚可搶通六個斷點的台七線，路基缺口擴大，搶修困難，如今要廿二日才能通車。

明池山莊表示，目前食材無虞，最大麻煩是電力中斷，前天起用發電機供電，因油料不足，只能間隔發電，廚房開伙也要用電，通訊狀況也很不穩，還有一名癌症患者藥用完，急需下山拿藥。

往下的棲蘭山莊通往樂水部落可通行，但中途百韜橋四個斷點，其中有大面積坍方，棲蘭山莊買油送來也會碰到路況問題。警方正聯繫廠商請怪手開路。

至於太平山森林遊樂區因聯外道路台七甲線受創，交通部公路總局昨凌晨搶通後，近百輛車、二九七人離開災區，百餘名入住遊樂區旅客也緊急下山，但今明兩天仍休園。

基隆華新一路昨因坍方，中午時已無法通行，市府工務處和七堵區公所已到現場勘查，研議搶修方案。一名冒險徒步走出的住戶說，他走殘存的路面，發現是軟的，已不敢折返，裡面有六戶廿一人與外界隔絕，還有一位行動不便獨居老人。基隆暖暖街、暖中路、碇內街也有土石崩落或土石流，市府昨晚撤離住家有安全疑慮的七戶十八人。

新北市汐止區汐萬路三段山區昨晚也有土石滑落，三戶住家受影響，區公所疏散十四人；伯爵山莊因土石流，前晚也緊急撤離四十五戶、約一五○人。

台北市陽明山雨勢全台最多，坍方及土石流多處搶通，但因雨勢仍大，部分道路及步道陸續坍方。北市工務局宣布陽金公路、中興路口再封路，待雨勢緩和後再評估通車。陽金公路、馬槽橋前路面坍陷龜裂封閉；龍鳳谷行水區淹水，行義路往龍鳳谷親水公園路口封閉；中湖道路則連同前緣湖停車場一併預警性封閉。

桃園市復興區因土石流警戒，預防性撤離廿五人；三光、華陵里三條道路坍方，部落居民被迫繞道進出，桃一一三線玉峰道路二公里路段封路搶修。桃園市長鄭文燦說，目前爺亨到巴陵居民改走三光大橋，光華道路崩塌主要崩塌地是林班地，會與林務局商量做保護工。