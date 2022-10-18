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北市關水門通知慢 堤外車泡水…罵翻

聯合報／ 記者林麗玉／台北報導
16日北市百齡橋下一處停車場慘遭水淹，至少70輛汽機車泡在水中。 圖擷自我是士林人&我是北投人(士林區、北投區、大同區)
16日北市百齡橋下一處停車場慘遭水淹，至少70輛汽機車泡在水中。 圖擷自我是士林人&我是北投人(士林區、北投區、大同區)

尼莎颱風造成北台灣大雨，許多停在北市堤外停車場的車子趕不及在水門關閉前移走而泡水；議員質疑市府通報慢半拍，害車主應變不及，關水門時未準備拖吊車把車拖離，眼睜睜看車子泡水，應該負責。市長柯文哲昨天視察後提出三改善決策，但強調「政府有通知責任，民眾未移車不能要求市府賠償。」

一場大雨讓北市多了許多泡水車，光百齡橋下就超過50輛車，車主抱怨連連。市議員許淑華表示，前天下午3時6分市府強化三級警戒，3時18分就接獲民眾反映河堤水位快速上漲，當時仍有許多車輛停在堤外，民眾卻沒接獲水門關閉通知，後來是里長通知里民移車，下午4點時關閉全部水門，市府應變遲緩，百齡橋淹水情況嚴重不是沒道理，市府難道不用負責？

議員簡舒培說，民眾收到訊息時，水門已經關了，根本措手不及，關水門時沒有準備吊車吊離，眼睜睜讓民眾車輛成了泡水車，「柯文哲市長你的SOP無視人民生命財產」。

針對民眾來不及移車而泡水，柯文哲昨到堤外停車場視察表示，北市府水利處必須與中央河川局有更緊密合作，因為水從上游下來，北市等到開始淹水才通知就來不及，因此必須跟中央氣象局、經濟部水利處合作，重建早期預警系統，此部分已經指示副市長彭振聲處理。

另外，堤外停車場開關水門有宣布只出不進、關水門、拖吊、開放紅黃線停車、開水門、恢復紅黃線禁止停車等六步驟，現在會要求車子停在提外停車場時除了掃QR code，也設一個填資料網站，方便北市府簡訊推播堤外相關資訊。

另外，他已經下令，台北市災害應變中心資料要成立整合系統，不過這要花2年。他舉美國總統在專機空軍一號上面可指揮全球為例，將防災與大數據料完整整合就更有效率。

提出3點決策，包括與中央更緊密合作，重新建立更早期預警系統；強化堤外停車簡訊推播通知；也會編預算花2年時間整合防災應變中心與大數據中心資料。

「至於要不要移車，你還是要負責，不能說車子停在外面，我通知了、你卻不移車，再叫我賠償，哪有這回事。」柯文哲說，水利處、交通局、資訊局會重新將通知系統做好一點，但國民還是要對自己行為負責。

尼莎颱風 淹水 雨量 柯文哲 簡舒培 許淑華

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