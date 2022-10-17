快訊

桃園男「神仙縱走」失聯3天找到遺體 垂直墜谷150公尺亡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

宜蘭七賢村長： 下大雨淹水是常態 建議設抽水站

中央社／ 宜蘭17日電
宜蘭超大豪雨造成蘭陽溪暴漲，溪水倒灌導致員山鄉七賢村低窪地區淹水。 聯合報記者黃義書／攝影
宜蘭超大豪雨造成蘭陽溪暴漲，溪水倒灌導致員山鄉七賢村低窪地區淹水。 聯合報記者黃義書／攝影

宜蘭昨天強降雨七賢村淹水一片汪洋，代理縣長林建榮今天說，打電話給村長，對方提到不是沒關水門，淹水是常態，過去下大雨蘭陽溪水位若較高就會淹水，建議設抽水站一勞永逸。

宜蘭縣長林姿妙請假全力拚連任，縣長職務由宜蘭縣副縣長林建榮代理，縣議員吳宏謀上午在施政總質詢，詢問林建榮員山鄉七賢地區為何會淹水。

林建榮答詢說，七賢地區昨天淹水，他有打電話給七賢村長高明芳，對方提到不是沒關水門，淹水是常態，過去下大雨蘭陽溪水位若較高就會淹水，其中只有2戶因為有地下室會進水，一般來說沒有損害，建議比照低窪地區設抽水站才能一勞永逸，他會請縣府水利資源處長李岳儒找時間會同村長前往瞭解，討論如何改善。

吳宏謀說，七賢地區「本來下雨就會淹水」說法，讓他覺得奇怪，縣府編列新台幣530萬元預算設抽水機房，7月就完工，為何至今未啟動抽水，7月就做好為何不試抽，設機房是看漂亮的嗎。

李岳儒指出，閘門是經濟部水利署第1河川局管轄，溪洲排水則是水利會管的，機房是供1河局放移動式抽水機，目前正在上網招標中，並不是做好了，這件事是縣府主動跳下來做，縣長林姿妙也曾到現場瞭解，「就是因為他們不做，我們才跳下來做」，救災是全縣一起來，1河局也有將抽水機運出使用。

李岳儒向中央社記者表示，浮洲橋旁已有1河局用來放置移動式抽水機的平台，不會因為機房未完成就無法抽水，這是2件事。

議員張秋明批評縣府，宜蘭昨天淹水，他在一週前就警示過，大家都「馬馬虎虎」，另外，清水大閘門在西元2018年底就核准，至今發包出去了嗎。

縣府秘書長林茂盛說，到目前為止是第5次流標，5次流標花了近2年時間，縣府有檢討也與行政院公共工程委員會討論。

尼莎颱風 淹水 雨量 宜蘭

延伸閱讀

水門、越堤道上午未開 雙北汐止、三重、內湖上班大塞車

宜蘭員山鄉溪洲淹水更嚴重持續上升 增派抽水機應戰

宜蘭大淹水忘了關水門？ 水利署澄清：早上5點就關水門

民進黨議員要林姿妙銷假到議會備詢 藍營回批「雙標」

相關新聞

豪雨成災！基隆七堵山路淘空10多戶受困 男踩柏油路驚「軟的」

基隆市七堵區華新一路154-1號前方約50公尺道路，今天一早坍方，道路陷落山谷範圍越來越大，中午時已無法通行，山區內有1...

中橫公路關原段受損嚴重封閉 公路總局暫定11月7日搶通

中橫公路台8線117.4公里關原搶修段，因尼莎颱風外圍環流帶來豪雨影響，出現落石坍方及土石流，路基更被雨水沖刷流失約50...

台七線49.8K大崩塌即起封路 桃園往宜蘭雙向交通改道

桃園市復興區台七線49.8公里大曼路段邊坡大崩塌，一個多月來搶修、坍塌一再重複，尼莎颱風又發生坍塌阻斷通行，公路局第一養...

宜蘭明池山莊3百多人仍受困 癌友急需藥、發電機油料將盡

•宜蘭縣大同鄉遭受風雨侵襲，多處道路坍方柔腸寸斷，旅宿營運全停擺。明池山莊目前尚有300多名遊客及員工，雖食材無虞，但電力中斷兩天，發電機油料快耗盡，比較緊急是有名癌症患者的藥沒了，必須要下山拿藥，山莊急需各界援助。明池山莊表示，遊客266人及員工37人目前都安置在山莊本棟的客房，安全無虞，食材沒有欠缺，最大的麻煩是電力中斷，從16日開始就已經使用山莊的發電機提供電力，但因油料不足，只能夠間隔啟動發電，廚房開伙也要用電。

台7線坍方7大斷點傍晚搶通 唯有這段10萬米土方很難清

受尼莎颱風環流及東北季風共伴影響，造成宜蘭大同鄉台7線邊坡大坍方，整條路共有7處斷點。公路總局第四區工程處冒雨全力搶修，...

宜蘭七賢村長： 下大雨淹水是常態 建議設抽水站

宜蘭昨天強降雨七賢村淹水一片汪洋，代理縣長林建榮今天說，打電話給村長，對方提到不是沒關水門，淹水是常態，過去下大雨蘭陽溪...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。