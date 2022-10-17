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北市百齡橋下至少70輛車泡水慘況曝 網曬證據狠酸車主：怪誰？

聯合新聞網／ 綜合報導
昨（16）日北市百齡橋下一處停車場慘遭水淹，至少70輛汽機車泡在水中。 圖擷自我是士林人&我是北投人(士林區、北投區、大同區)
昨（16）日北市百齡橋下一處停車場慘遭水淹，至少70輛汽機車泡在水中。 圖擷自我是士林人&我是北投人(士林區、北投區、大同區)

「百齡橋下，淹大水了！」有網友在臉書社團「我是士林人&我是北投人（士林區、北投區、大同區）」焦急PO照，只見北市百齡橋下一處停車場慘成一片汪洋，至少70台車被泡在水中，更慘的是水位早已淹過輪胎、達半台車身高。

淒慘畫面讓網友不忍直呼，「天啊一堆泡水車」、「泡水車求售」、「升級潛水艇」、「該換新車了吧？」、「停河濱就有這種困擾」、「我也看見我的車泡在百齡橋下，欲哭無淚啊～」。

雖然有許多人「幫車主QQ」，但還是有一票網友直言「下午新聞也有報開放紅黃線可以停車，就是有人不去移」、「里長早上八點就廣播了車主為何不移車？不解耶～」、「為什麼不移車啊？下這麼久的雨怎麼會不去關心一下自己的車子」。

貼文下方也不少人貼出災情相關公告，表示「明明一大早就發簡訊通知，北市府LINE也都一直通知移車了，還是有人不移，誰的問題比較大？」、「新聞早就報了，自己不移車又一堆人要怪政府？」、「要停河堤⋯自己就要去申請簡訊提醒啊，每次都會有簡訊緊急通知（災情狀況）」。

有網友貼出北市防災簡訊通知，「本市疏散門於16日8時實施『只進不出』管制，開放全市8公尺以上道路紅黃線停車，全市路邊停車格停止收費；另預報淡水河中午將達警戒水位，請沿線堤外停車場車輛提早駛離」、「本市將於10月16日11時起，開始關閉淡水河沿線包含敦煌、國順、大稻埕、玉泉、延平、貴陽、桂林、華江及華翠的疏散門，請車主盡速將車輛駛離河川區，以免遭受裁罰」。

北市府利用簡訊提醒市民防災警示相關措施。 圖擷自PTT
北市府利用簡訊提醒市民防災警示相關措施。 圖擷自PTT

直至16日下午3點55分，北市府再發公告簡訊提醒「目前基隆河水位急速上漲，水利處已即刻啟動基隆河沿線疏散門關閉，請停留車輛人員儘速離開河川區域」。

北市府利用簡訊提醒市民防災警示相關措施。 圖擷自PTT
北市府利用簡訊提醒市民防災警示相關措施。 圖擷自PTT

尼莎颱風 淹水 雨量 北市

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