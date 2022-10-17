尼莎颱風挾雨狂轟！福和橋河堤被水淹 主人忘了它慘成「汪洋中的一台車」
尼莎颱風未侵台卻帶來致災豪大雨，有網友形容北台灣「下豪雨像用倒的」，各地傳出災情。昨（16）日一名新北民眾從高樓遠眺交通要道永和福和橋，發現路橋一帶淹大水，一輛黑色汽車似乎因車主來不及移車，整輛車慘被泡在水中央。
這名新北民眾透過臉書社團「爆廢公社公開版」發文分享聯通雙北的交通要道永和福和橋一帶淹大水，附近停車場有一輛黑車車主疑似來不及移車，河水就漫過河堤，黑車慘被泡在水中央，原PO看了也心疼直呼「黑色車子死都不移，就這麼泡在水中」。
網友們也被眼前畫面給震撼住了，紛紛留言表示「昨天有發（翡翠）水庫要放水的警告，應該是想換車，所以不走」、「他現在想移也沒辦法啊⋯」、「有保險想換車吧？」、「汪洋中的一台車」，還有內行人安慰車主，「泡過水的車不發動是正確選擇，以免發動讓水跑到引擎內，或是機油箱有混到水，都會對引擎造成傷害，泡水車要開就要大整理了」。
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