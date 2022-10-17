尼莎颱風挾雨狂轟！福和橋河堤被水淹 主人忘了它慘成「汪洋中的一台車」

尼莎颱風帶來的驚人降雨造成台北地區多處淹水，昨天（16日）就有網友曝光一段驚人畫面，一輛位在內湖區街道旁的自小客車，受到自房屋頂端降下的巨大「泥流」攻擊，而且時間長達一整天，讓許多網友看了直搖頭，「這車應該芭比Q了」。

2022-10-17 11:29