快訊

營收年增率會騙人！餐飲業高達67% 賺得卻比疫前少

汐止暴雨成災房價會跌？ 估價師：這區先打8折再說

馬籍女大生命案吞藥凶嫌今出院 戒護警局製作筆錄

尼莎颱風挾雨狂轟！福和橋河堤被水淹 主人忘了它慘成「汪洋中的一台車」

聯合新聞網／ 綜合報導
新北民眾直擊福和橋河堤被大雨淹蓋，一台黑車車主疑似忘了移車，讓它孤身泡在水中。 圖擷自爆廢公社公開版
新北民眾直擊福和橋河堤被大雨淹蓋，一台黑車車主疑似忘了移車，讓它孤身泡在水中。 圖擷自爆廢公社公開版

尼莎颱風未侵台卻帶來致災豪大雨，有網友形容北台灣「下豪雨像用倒的」，各地傳出災情。昨（16）日一名新北民眾從高樓遠眺交通要道永和福和橋，發現路橋一帶淹大水，一輛黑色汽車似乎因車主來不及移車，整輛車慘被泡在水中央。

這名新北民眾透過臉書社團「爆廢公社公開版」發文分享聯通雙北的交通要道永和福和橋一帶淹大水，附近停車場有一輛黑車車主疑似來不及移車，河水就漫過河堤，黑車慘被泡在水中央，原PO看了也心疼直呼「黑色車子死都不移，就這麼泡在水中」。

網友們也被眼前畫面給震撼住了，紛紛留言表示「昨天有發（翡翠）水庫要放水的警告，應該是想換車，所以不走」、「他現在想移也沒辦法啊⋯」、「有保險想換車吧？」、「汪洋中的一台車」，還有內行人安慰車主，「泡過水的車不發動是正確選擇，以免發動讓水跑到引擎內，或是機油箱有混到水，都會對引擎造成傷害，泡水車要開就要大整理了」。

尼莎颱風挾帶豪雨轟炸北台灣，新北市福和橋河堤被水淹過，多台汽車都慘成泡水車。 圖擷自爆廢公社公開版
尼莎颱風挾帶豪雨轟炸北台灣，新北市福和橋河堤被水淹過，多台汽車都慘成泡水車。 圖擷自爆廢公社公開版

尼莎颱風 淹水 雨量

延伸閱讀

豪雨用倒的？北市基隆河暴漲 地標被淹掉「LOVE只剩・−・・−」

孝孫訂單備註1請求 外送員一看秒哭：阿嬤很有福氣

他驚iPhone耗電主因不是iOS 16！元凶全是它 氣喊「被大家唾棄的App」

女友只愛我的錢！Google工程師常被「占便宜」大嘆：憑什麼？

相關新聞

豪雨用倒的？北市基隆河暴漲 地標被淹掉「LOVE只剩・−・・−」

半個台灣都「紫爆」！尼莎颱風挾帶豪大雨對台灣造成眾多災情，昨（16）晚有民眾直擊基隆河水暴漲，台北市知名景點基隆河河岸旁的彩虹橋愛情廣場都被上漲水位淹蓋，著名的「LOVE」地標也幾乎消失。 北市

影／住戶驚！汐止伯爵山莊高壓電塔下護坡滑落 台電說安全

新北市汐止區伯爵街6巷底、一座台電高壓電塔下方的護坡擋土牆崩裂，土石沖入民宅，住戶被迫撤離家園。巷內住戶說，以前就反映擋...

尼莎颱風挾雨狂轟！福和橋河堤被水淹 主人忘了它慘成「汪洋中的一台車」

尼莎颱風未侵台卻帶來致災豪大雨，有網友形容北台灣「下豪雨像用倒的」，各地傳出災情。昨（16）日一名新北民眾從高樓遠眺交通要道永和福和橋，發現路橋一帶淹大水，一輛黑色汽車似乎因車主來不及移車，整輛車慘被

水保局示警：桃園復興鄉、新竹尖石鄉容易大規模崩塌

連日大雨，農委會發布土石流紅色警戒75條，分布5縣10鄉37村；其中，黃色警戒91條，分布7縣 16鄉41村。另外發布大...

影／禍從天降！ 內湖驚見「泥沙瀑布」狂灌轎車 網見慘況嘆：芭比Q了

尼莎颱風帶來的驚人降雨造成台北地區多處淹水，昨天（16日）就有網友曝光一段驚人畫面，一輛位在內湖區街道旁的自小客車，受到自房屋頂端降下的巨大「泥流」攻擊，而且時間長達一整天，讓許多網友看了直搖頭，「這車應該芭比Q了」。

北市再傳災情！內湖安泰街道路坍方 內湖路二段有落石

受「尼莎」颱風外圍環流和東北季風的共伴效應影響，台北市降下驚人雨量，今天雨勢未歇，台北市也再度陸續傳出災情，包括內湖區安...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。