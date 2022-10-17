影／禍從天降！ 內湖驚見「泥沙瀑布」狂灌轎車 網見慘況嘆：芭比Q了

尼莎颱風帶來的驚人降雨造成台北地區多處淹水，昨天（16日）就有網友曝光一段驚人畫面，一輛位在內湖區街道旁的自小客車，受到自房屋頂端降下的巨大「泥流」攻擊，而且時間長達一整天，讓許多網友看了直搖頭，「這車應該芭比Q了」。

近兩日北市多個地區因尼沙颱風傳出災情，一名網友昨於臉書社團「我是內湖人」貼出一則受災影片，只見雨水在房頂匯聚成一道土黃色的「泥沙瀑布」，而一輛白色自小客車恰好停在瀑布下方，致使車子引擎蓋不斷被巨大水柱沖擊，更有網友表示當天一早就已看到此情景，說明該車輛已經被泥水澆灌一整天。

網友們目睹慘況直呼完蛋了，「免費洗車」、「移車也是很慘，車門一開...」、「這台車差不多了…」、「這台車應該是在修行吧」、「引擎室吃泥水了」、「車漆應該被刮爆」、「這引擎....」、「求車主心裡陰影面積」。

有內行網友分析，通常若引擎蓋閉好，應該只會造成引擎室受損，但因為冷氣的內外循環就在右駕駛座，如果防火牆排水道被泥水堵塞或宣洩不及，水就會進到車內。

事後有網友更新現場畫面，指出白色轎車已經不在原位，且泥流下方也圍起封鎖線以防再有車輛遭殃。