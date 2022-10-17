尼莎颱風遠離 全國災情共計414件

颱風尼莎遠離但豪雨釀災，中央災害應變中心今天降為二級開設，統計最新全國災情共414件，台北市和新北市分佔243件、126件，宜蘭縣大同鄉台7線道路坍方正積極搶通中。

中央災害應變中心16日上午進行第五次工作會報，中央氣象局報告指出，中度颱風尼莎逐漸遠離台灣，但受東北季風影響，桃園以北和東北部地區有局部大雨或豪雨發生機率，其中今晚到明天北北基宜桃持續豪大雨，今、明兩天各地風勢也將更強勁。

災情監控部分，消防署表示，統計至今天上午9時止，全國災情統計共414件，台北市和新北市分別佔243件、126件。

針對新北市汐止區伯爵山莊旁土石流災情，昨天仍有17戶、70人未撤離，上午確認人員都平安，新北市政府將再研議後續處置。

另，宜蘭縣大同鄉土石流造成台7線部分道路坍方、雙向不通，公路總局已先搶通便道、疏散車輛，截至今天凌晨1時10分已撤離96車、297人，並協助安置部分民眾於棲蘭山莊。

基隆市暖暖區昨晚7時許發生泥流衝入民宅事件，受影響的7戶18人已撤離、安置飯店。

交通部也提到，公路（省道）災阻共有4處封閉，包括桃園市復興區台7線（巴陵~大曼段）、宜蘭縣大同鄉台7線兩處（英士段）和台東線海端鄉台20線181K。

全國積淹水統計，經濟部表示，截至今早近8時資料顯示曾高達183處，仍有北市19處未退水；另，曾停電戶數為3631戶，仍有256戶待復電（宜蘭縣和新北市），曾停水戶數為1900戶、均以復水。

指揮官、內政部長徐國勇會中表示，代表總統蔡英文和行政院長蘇貞昌感謝交通部公路總局連夜搶通宜蘭縣大同鄉台7線道路坍方災況；另強降雨情形仍不可掉以輕心，呼籲民眾近日避免往山區活動；相關災情搶修人員也要多加注意自身安危，中央災變中心降為二級開設。