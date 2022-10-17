影／宜蘭大同台7甲漏夜搶通 近百輛車、297人安全撤離

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭大同鄉台7甲線漏夜搶通 ，近百輛車、297人安全撤離。圖/縣政府提供
宜蘭大同鄉台7甲線漏夜搶通 ，近百輛車、297人安全撤離。圖/縣政府提供

豪雨造成宜蘭大同鄉台7線、台7甲線等地多處道路坍方造成民眾受困，公路總局四區養護工程處凌晨0時15分搶通台7甲線，開放進行人車撤離，凌晨1時10分，總計近百輛大小車、297人離開災區。

小客車撤離路線規劃由台7甲線往太平山方向，再轉宜51線往宜蘭方向行駛，截自17日凌晨1時10分，該路段目前已撤離完畢，人車總計小客車91輛、機車1輛、中型巴士2輛、大客車2輛，人員297人。

超大豪雨造成宜蘭山區災情嚴重，台7甲線0.5公里坍方中斷，晚間8：50分災情擴大，崩落2萬立方公尺土方，入夜雨勢稍歇，公路單位搶通便道，開放小客車通行往棲蘭方向，第四區養頀工程處3輛載運物資車，同時在災害現場發放食物飲水等民生物資。至於台7線預計今天中午搶通。

縣長林姿妙表示，目前大同鄉台7甲線、台7線、宜51線等地仍持續有坍方，加上路寬狹窄，東北季風持續增強狀況下，雨勢隨時可能變大，非必要請勿前往山區。

此外，縣政府仍安排搶修機具留駐，如果放行期間遇天候狀況不佳，例如強降雨、濃霧無法監看邊坡等或持續落石有擴災之虞，將立即停止放行，禁止人車通過。

尼莎颱風 淹水 雨量

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