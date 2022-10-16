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尼莎風雨多處淹水 新北市所有橫移門、越堤道封閉

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導
關渡橋淡水端民權路機車引道積水封閉。圖／警方提供
關渡橋淡水端民權路機車引道積水封閉。圖／警方提供

受到尼莎颱風外圍環流挾帶豪雨及上游水庫洩洪影響，新北市新店溪、大漢溪、淡水河水位從下午持續高漲，尤其大漢溪一度漫淹到新莊區環漢路上，最深將近1公尺，全市所有高灘地橫移門、越堤道於晚間6時全部完成封閉。

新北市政府今天上午即宣布，全市高灘地停車場車輛只出不進，呼籲車主盡快移車，否則在橫移門、越堤道封閉之前1個小時強制拖吊，午後河川水位迅速升高，新店溪沿線已提前於下午2時封閉、大漢溪提前於3時封閉。

大約下午4時許，新莊區新海橋下方大漢溪漫淹上岸，環漢路二段汪洋一片，深度約50公分至1公尺不等，少數來不及駛離高灘地的汽機車泡在水裡。

二重疏洪道則同時受到降雨及淡水河潮汐影響，從出口堰往逐漸往上游漫淹，疏洪十路以北路段下午4時以後積水無法通行，水利局高灘處依據現場水情狀況陸續封閉道路，沿線包括蘆洲、三重、新莊警分局派員協助管制，所有越堤道於傍晚6時以前全部封閉。

淡水區民權路在關渡橋引道下方，往淡水方向的機車引道，傍晚也因為地勢低窪積水封閉，警方實施交管，引導用路人提早左轉改道民權路92巷再匯入民權路主缐。

警方協助水利局，傍晚全面封閉二重疏洪道越堤道。圖／警方提供
警方協助水利局，傍晚全面封閉二重疏洪道越堤道。圖／警方提供
關渡橋淡水端民權路機車引道積水封閉。圖／警方提供
關渡橋淡水端民權路機車引道積水封閉。圖／警方提供
新海橋下大漢溪漫淹至環漢路上，少數來不及移走的汽機車泡水。圖／警方提供
新海橋下大漢溪漫淹至環漢路上，少數來不及移走的汽機車泡水。圖／警方提供
部分來不及駛離疏洪道停車場的車輛，被強制拖吊離場。圖／水利局提供
部分來不及駛離疏洪道停車場的車輛，被強制拖吊離場。圖／水利局提供
新海橋下大漢溪漫淹至環漢路上，少數來不及移走的汽機車泡水。圖／警方提供
新海橋下大漢溪漫淹至環漢路上，少數來不及移走的汽機車泡水。圖／警方提供
警方協助水利局，傍晚全面封閉二重疏洪道越堤道。圖／警方提供
警方協助水利局，傍晚全面封閉二重疏洪道越堤道。圖／警方提供

尼莎颱風 淹水 新北

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