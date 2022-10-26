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打破「七上八下」 新華社：有人主動退

聯合報／ 記者賴錦宏／綜合報導
中共總書記習近平人馬幾乎占據新領導層，引起關注。圖為廿三日民眾在山東一家購物中心看習近平介紹新任政治局常委的直播。（法新社）
中共總書記習近平人馬幾乎占據新領導層，引起關注。圖為廿三日民眾在山東一家購物中心看習近平介紹新任政治局常委的直播。（法新社）

中共新領導層產生，官方新華社廿四日晚發出長文，為新領導班子辯護，也為大陸總理李克強、政協主席汪洋未滿六十八歲仍「退常」（未留任常委）做出解釋。文章稱，中共黨和國家領導職務不是「鐵椅子」，符合年齡的也不一定當然繼續提名。文章還稱，新領導機構醞釀人選和徵求意見時，一些領導幹部以黨和人民利益為重，「主動表示退下來」，展現出高風亮節。

中共廿屆領導班子打破諸多慣例，新華社發表「黨的新一屆中央領導機構產生紀實」，稱習近平獲得三個「全票當選」（廿大代表、中央委員、總書記），強調面對更加複雜的國內外形勢，必須保持「全黨的核心長期穩定」，由經過歷史檢驗、鬥爭歷練的「人民領袖」繼續掌舵。

文章稱，習近平年初就新一屆領導人選問題，聽取其他政治局常委意見，大家一致贊成不搞「海推」、「海選」，採取談話調研方式，面對面聽取推薦意見。

習近平稱，「絕不能簡單以票取人」，必須組成一個政治堅定、團結統一、堅強有力、奮發有為的領導集體。

按照以上原則，中共中央提出了推薦人選應具備條件，包括堅決在思想上政治上行動上同以習近平為核心的中共中央保持高度一致，是合格的馬克思主義政治家；領導能力強，鬥爭精神強，嚴守中共黨的紀律和規矩。

在談話調研中，許多幹部表達，中共黨和國家領導職務不是「鐵椅子」，符合年齡的也不一定當然繼續提名。要根據工作需要、人選條件，能留能轉、能上能下，樹立新時代鮮明用人導向。

中共 習近平 中共二十大

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