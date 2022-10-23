新華社：胡錦濤因身體不適在二十大閉幕會半途離席
中共前總書記胡錦濤22日在二十大閉幕會進行到一半時，在工作人員攙扶下離場，由於過程中有拉扯，兩度坐回座位，離去前還向中共總書記習近平交代幾句話、輕拍總理李克強，引起眾多揣測。大陸官媒22日晚說，胡錦濤因為身體不適離場。
新華社的推特英文官方帳號22日深夜貼文說，據新華網記者瞭解，胡錦濤近期一直在抽空療養，但他堅持參加閉幕會。
貼文寫道：「他在會議期間身體感到不適，為了他的健康，他的工作人員陪他到會場邊的房間休息。現在，他已經好多了。」
中外媒體22日上午11時20分左右剛獲准進入大會會場看到，有工作人員走向胡錦濤，看起來在嘗試說服他離場。
胡錦濤的座位在中共總書記習近平和政治局常委、全國人大常委會委員長栗戰書之間。工作人員與胡錦濤溝通時，習近平和栗戰書也一度轉向胡錦濤，似乎是在向他表達關切。
隨後，胡錦濤在兩名工作人員陪同下離場，沒有繼續參加下半場的大會。胡錦濤離場時，跟習近平打了一個招呼，也輕拍了一下李克強左肩。
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