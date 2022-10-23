閉幕大驚奇！胡錦濤中途離場…原因成謎 官媒：他身體不適

胡錦濤被工作人員攙扶著離開位子，中共政治局常委栗戰書（右一）在旁協助。（美聯社） 胡錦濤被扶離席，走過李克強（前中）身旁，輕拍李的肩膀。（法新社）

中共廿大昨在北京閉幕，閉幕會上中共前總書記胡錦濤中途離場，成為最大驚奇。胡錦濤幾次拒絕工作人員攙扶，甚至面露不耐、擺手等，最後仍被攙扶出場，過程中胡錦濤兩度與習近平交談，離場前還輕拍李克強的肩頭，而他為何中途離場，原因已成最大謎團。

中共廿大閉幕式昨天上午九時開始，直到選出中共廿屆中央委員等人後，約十一時卅分許才開放在外等候多時的媒體入場，進行宣讀和表決通過十九屆中央委員會報告的決議、黨章修正案的決議等議程。

記者入場時，剛好看到中共政治局常委栗戰書轉頭和胡錦濤說了幾句，接著工作人員上前，胡錦濤則轉向跟右手邊的習近平說話。但是，就在習近平與工作人員說了幾句後，胡表情轉趨嚴肅，大會文件也已被栗戰書拿走。接著，工作人員拿走胡錦濤的眼鏡，欲將他攙扶起，但被拒絕。工作人員想改從後方抱起胡，胡也出現抗拒動作，栗戰書此時從旁說了幾句，伸手攙扶，但胡錦濤想拿文件，一度錯拿到旁邊習近平的，習趕忙伸手按住，工作人員也立刻阻止解釋。

接著，栗戰書從後面將資料遞給工作人員，後方再有一名工作人員上前幫助栗戰書挪開胡錦濤的椅子並指引方向。

胡錦濤再次被攙扶起身後，一直旁觀的習近平將頭撇向另一邊，胡仍在原地駐足不動，被攙扶時擺手，還想拿回報告文件，似乎有話想說，卻再被拒絕。栗戰書一度想起身，卻被身旁的另一位政治局常委王滬寧點了一下，示意不要介入。

等到胡錦濤終於邁步時，胡在行進間將手放到習近平身後並說了幾句，習才點了兩下頭，交談內容不得而知，接著，胡又拍了拍坐在習旁邊的李克強肩膀，在工作人員陪同下離開。

從工作人員伸手欲攙扶胡錦濤，到胡起身，過程約花了四十秒，而後胡又駐足了四十多秒才邁步，最後用約卅秒走出場外。而從他不時抗拒工作人員的攙扶，到離席時的步伐，胡表情凝重，但似未到不良於行地步。

胡錦濤被帶離20大閉幕會議 官媒：他身體不適

【中央社／北京22日綜合外電報導】中共20大今天舉行閉幕會議期間，坐在中共總書記習近平左側的前總書記胡錦濤，疑似非自願被工作人員攙扶提前出場。新華社官方推特帳號則表示，當時胡錦濤「身體不適」。

中國官媒新華社的推特（Twitter）英文官方帳號發文指出，新華網記者獲悉「胡錦濤堅持參加閉幕…儘管他最近一直花時間休養生息」。

推文還寫道：「當他在閉幕會議期間身體不適時，工作人員為了他的健康狀況著想，陪他到會場旁邊的房間休息。現在他好多了。」

通常照劇本演的中共大型會議今天於攝影機定位後上演前總書記「被離場」的一幕，引發各界揣測。有外媒分析認為，象徵性地移除前一代領導人的橋段，或許也是展露中國權力政治之舉。