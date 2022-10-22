中共二十大閉幕 習近平：敢於鬥爭、敢於勝利

中共二十大22日閉幕，在選出第二十屆中央委員會、中央紀律檢查委員會，通過十九屆中央委員會報告和黨章修正案的決議後，中共總書記習近平做閉幕講話時表示，要貫徹落關於全面建設社會主義現代化國家、全面推進中華民族偉大復興的戰略部署，並提到要「敢於鬥爭、敢於勝利，埋頭苦幹、銳意進取」。

自中共二十大開幕起，「鬥爭」一詞就多次出現，22日的閉幕式上，就黨章修正案，大會也表示，同意把「發揚鬥爭精神、增強鬥爭本領」寫入黨章，指充實這些內容，對激勵中共全黨堅定歷史自力、增強歷史主動，把握新的偉大鬥爭的歷史特點等具有重大意義。

習近平在閉幕式講話時說，中共二十大作出的各項決策部署、取得的各項成果，必將對全面建設社會主義現代化國家、全面推進中華民族偉大復興，對奪取中國特色社會主義新勝利發揮十分重要的指導和保證作用。

他說，作為中共全國大會代表，要貫徹落實中共黨中央關於全面建設社會主義現代化國家、全面推進中華民族偉大復興的戰略部署，更加自覺地學習黨章、遵守黨章、貫徹黨章、維護黨章，在思想上政治上行動上同中共黨中央保持高度一致。

習近平提出三個「一定要牢記」，包括一定要牢記黨的初心使命，和一定要牢記江山就是人民、人民就是江山，以及一定要牢記「國之大者」。他說，要提高政治判斷力、政治領悟力、政治執行力，帶頭維護黨中央權威和集中統一領導。

習近平表示，中共走過了百年奮鬥歷程，又踏上了新的趕考之路。他說，我們完全有信心有能力在新時代新征程創造令世人刮目相看的新的更大奇跡。

他說，中共全黨要緊密團結在黨中央周圍，高舉中國特色社會主義偉大旗幟，堅定歷史自信，增強歷史主動，敢於鬥爭、敢於勝利，埋頭苦幹、銳意進取，團結帶領全國各族人民為實現中共二十大確定的目標任務而奮鬥。