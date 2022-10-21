中共20大主席團3次會議 通過中央委員預選名單

中共20大主席團上午舉行第3次會議，通過20大各代表團差額預選產生的第20屆中央委員、候補中央委員及中紀委委員候選人名單草案，差額比例均高於8%，將提交各代表團醞釀。

央視新聞報導，自19日開始，中共20大各代表團對19屆中央政治局提出、並經大會主席團通過的20屆中央委員、候補中央委員及中紀委委員候選人「預備人選」名單「進行了認真醞釀」。

報導說，20大代表們認為，這個名單是「經過嚴密的組織程序、充分發揚黨內民主」產生的，集中了中共在各地區、各部門、各條戰線、各個行業的「執政骨幹和優秀代表」，「整體素質優良、結搆比較合理、分布比較均衡，群眾基礎比較好」，是一個「考慮比較周全的方案」。

根據報導，20日下午和今天上午，大會舉行各代表團全體會議，先後對中央委員、中紀委委員和候補中央委員進行預選。依大會選舉辦法規定採用差額選舉辦法，差額比例均高於8%。

報導說，整個預選工作在大會主席團領導下及監票人監督下「嚴格按照大會選舉辦法進行，預選結果合法、有效」。

據報導，根據大會選舉辦法規定和日程安排，中共20大今天下午舉行各代表團分組會議，醞釀主席團第三次會議通過的中央委員、候補中央委員、中央紀委委員候選人名單，並於明天上午正式選舉。