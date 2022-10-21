快訊

女王與她的相機：用鏡頭捕捉的英國皇家人生

竹聯幫蘭堂大老告別式 英系黃承國列治喪名譽副主委

獨／教育部點頭了 聘陳文章任台大校長 明年元月上任

中共20大期間北京疫情止不住 當局防疫如臨大敵

中央社／ 台北21日電

中國官方今天公布，20日零至24時新增COVID-19病例（含確診與無症狀感染者）997例，本土佔796例。中共20大正在北京召開，但當地疫情有加劇跡象，當局如臨大敵下令提升防疫措施。

中國衛健委官網上午通報，20日零至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例214例，境外輸入56例，本土158例中，陝西29例，內蒙古27例，廣東27例，北京15例等。

新增無症狀感染者783例，境外輸入145例，本土638例中，新疆113例，內蒙古64例，廣東62例，天津53例，陝西41例，湖北40例，雲南37例，湖南32例，廣西24例，浙江19例，山東17例，四川17例，甘肅16例等。

據中國媒體財新網報導，31個省含自治區、直轄市和新疆生產建設兵團中，28個省市通報新增染疫病例，其中首都北京的疫情浮現加劇跡象，引發關注。

據北京市疾控中心通報，20日零時至24時，北京新增15例本土確診和2例無症狀感染者，其中有1例是經社會面篩查發現的染疫者。

因中共正於北京召開20大，確保20大勝利圓滿是當局關切的重中之重，如今疫情反彈，防疫措施隨即升級。

據香港「星島日報」今天報導，明天20大閉幕會和23日的常委見面會，所有參加這兩場會議的所有人，今明兩天每天需做2次核酸檢測，一共4次。

每次檢測後，工作人員都會在大會證件貼上標籤，須集滿4個屆時才能出席，按20日發佈的公告，參加閉幕式的採訪記者，只需今天上午做一次核酸檢測即可。

此前參加閉幕會和常委見面會的記者，自19日起集中於北京日航新世紀飯店和西苑飯店「全封閉管理」。

於此同時，北京市也調整公車路線，並下令部分停駛，與疫情有關聯的市民持續居家隔離，北京市衛健委重申，進返京者應主動通報，嚴格查驗核酸檢測證明，規範佩戴口罩等常態化防疫措施。

截至10月20日24時，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，累計死亡病例5226例，累計報告確診病例25萬6940例，尚在醫學觀察的無症狀感染者1萬5686例（境外輸入1028例）。

中共 習近平 中共二十大

延伸閱讀

確診者不能投票有轉圜？中選會：配合防疫措施滾動檢討

防疫險拖累 國泰產二度增資

北京故宮院長：盼未來兩岸三地故宮共辦展

俄烏酣戰之際 俄羅斯新任駐北京大使今抵陸

相關新聞

盧麗安：聽到習說統一一定實現 她熱淚盈眶無比激動

中共廿大台籍黨代表盧麗安接受《中國台灣網》訪問時表示，16日廿大開幕當天，當她聽到習近平說「祖國完全統一一定要實現，也一...

中共20大期間北京疫情止不住 當局防疫如臨大敵

中國官方今天公布，20日零至24時新增COVID-19病例（含確診與無症狀感染者）997例，本土佔796例。中共20大正...

中共建設美麗中國 錨定「習近平生態文明思想」

中共二十大閉幕前，新聞中心召開最後一場記者會，以「建設人與自然和諧共生的美麗中國」為主題，中共生態環境部黨組成員、副部長...

廿大外交記者會／宣示敢鬥爭 不給歐美記者提問

中共外交副部長馬朝旭昨天多次強調，中共展開的一系列「外交鬥爭」的成果，包括回擊美國眾議院議長訪台、拿下台灣九個邦交國等，...

陸民營企業家 在廿大集體失聲

如果說中共廿大「台灣省代表」是神秘的十人組，那麼民營企業應該就是這次黨代會集體失聲的群體。儘管民營經濟在大陸GDP的占比...

中共紀檢人事大風吹 9月以來11位副部級官員履新

中共二十大召開之際，除了會選出新一屆中共中央委員，還包含新一屆中央紀委委員，而在名單公布前，有陸媒注意到，近期至少有11...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。