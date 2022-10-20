拒244萬年薪返鄉教學！孝子千里帶失智母求學走紅 今成二十大代表

2008年因「千里背母上大學」新聞走紅的劉秀祥，如今成為二十大代表、貴州望謨縣實驗高中副校長，引發關注。據了解，大學畢業後，劉秀祥拒絕55萬年薪的offer，選擇走回貴州山區任教，他表示「走出大山不應該是為了逃離大山，相信未來山區教育會越來越好。」

劉秀祥生於貴州邊遠貧困山村，4歲喪父，母親因為無法接受失去丈夫的打擊而精神失常，劉秀祥的哥哥姐姐選擇離家，原本幸福的家庭變得支離破碎。從10歲開始，劉秀祥只能和無法自理的母親相依為命，高中還過著一邊打工一邊讀書的生活。

第一次高考前，劉秀祥由於營養不良與身體不堪負荷病倒了，以6分之差落榜。第二年，劉秀祥參加高考，終於如願以償，考上了山東臨沂師範學院。

2008年，劉秀祥決定帶著母親一起離開家鄉貴州到山東求學，就近照料她。《人民日報》等多家媒體以「千里背母上大學」為標題報道，引發許多社會迴響，當時都以「貴州孝子」稱呼劉秀祥，他也因此聲名大噪。

劉秀祥說自己是一個自尊心很強的人，當年自己帶媽媽上學的新聞被傳開後，他發現學校的報刊亭都是自己和媽媽的照片，於是花了幾百元全部買了下來。劉秀祥說，自己不希望別人同情，「很多人要給我資助，我也拒絕了。一個人活著不應該是讓人同情，讓人可憐，活著是應該讓人可親、可敬、可佩」。

拒絕任何同情 發傳單拾荒養家

劉秀祥現在娶妻生子了，仍親自照料母親。(九派新聞)

上學期間，劉秀祥靠著發傳單、擺地攤、做家教賺的錢供自己和媽媽生活，每個月還給自己初中撿廢品認識的三個弟弟妹妹打錢，供他們讀書。在校期間，他獲得全國道德模範提名獎，「中國大學生自強之星」等榮譽。

畢業後，曾有公司給劉秀祥開出年薪55萬元（約新台幣244萬元）的offer，但劉秀祥拒絕。他表示，自己當時感覺到那家公司是因為自己背母上大學的新聞，才給他開出年薪55萬元的高價。

劉秀祥自己拒絕任何企業的「同情」，他表示，「如果我是自己應聘上的，我會去，但如果是因為我是帶著媽媽上學的小男孩所以你給我這份工作，我不要。」隨後，劉秀祥在當地一家保險公司找到了工作，月薪12,000元（人民幣，約新台幣5.3萬元），上級對他非常重視，還許諾將會培養他到管理層。

但後來，劉秀祥長期資助的妹妹要選擇輟學的消息，改變了他的人生軌跡。「她初三畢業，選擇不再讀書。其實當時我學費都打給她了，我告訴她一定要讀書。就是因為她不讀書，所以我最後選擇回到了家鄉。」

劉秀祥表示，這是他人生的轉捩點。他意識到，「錢和夢想，究竟哪個更重要？」他決定回家鄉激勵別人，於是他回到家鄉考取家鄉一所學校的老師。

但現實跟他想像的總有差別。他回憶，當時中考總分700分，但進他們學校的學生，高的300多分，低的100多分，基本來者不拒。「抽菸、打遊戲、沉迷網路，他們的臉上寫滿兩個字：迷茫。」

劉秀祥開始用自己的故事激勵學生。他帶著學生去自己曾經生活的土屋，給孩子作勵志演講，他分享自己在上學的時候，利用空閒時間上山挖藥材、打零工的方式賺母親的藥費和兩人的生活費。劉秀祥聰明好學，成績一直在班上名列前茅。

劉秀祥時常對學生說，「我們都是大山深處的人，你可以在網上隨時找到我的存在，當你想放棄的時候，祥哥永遠都在那個地方。」

由於貴州望謨村是內地著名的國家級的貧困縣，當地對義務教育重視程度並不高。在教學之餘，劉秀祥利用假期進行家訪，騎著電單車走遍全縣的15個鄉鎮、街道，騎壞8輛摩托車，給當地老鄉和學生做思想工作。在過去八年時間裡，在劉秀祥的幫助下，全縣共有1,700多名貧困學生得到資助。

一開始，劉秀祥把自己的錢拿給貧困學生，後來，他找同事借、找當地的小老闆借，再後來，他充分發揮自己在外的人脈關係，整合資源，「一開始別人找我作演講，我不要錢，後來我要錢了，但錢不給我，我要求一場演講必須資助兩個學生，效果很好。有的時候我一天能講三場，那麼那一天就有6個學生能夠得到資助。」

有一個女孩讀高二，輟學了。我去了他家8次，都沒有說通。家長說沒錢，我說我出；家長還是不同意，說女孩是嫁出去的，讀書沒用。最後女孩去電子廠打了一年工，收入也不理想，終於找到我願意繼續讀書。我很後悔，如果當時我再堅持去第9次，也許她就不用受這一年的苦。

成為貴州望謨縣實驗高中副校長

劉秀祥現在已經是望謨縣實驗高中的副校長。(微博)

現在的劉秀祥，已經是望謨縣實驗高中的副校長，他資助學生、宣傳教育。劉秀祥始終認為，「只有讀書才能改變命運，思想上的貧窮比經濟上的貧窮更可怕、更害人。」

劉秀祥最常對學生說的，「我能走出去，大家也一定能走出去，現在條件艱苦一點，不要怕，只要有夢想，有行動，未來一定會更加的美好，我們每個人都在努力，為自己，為家人和家鄉。」

據統計，2012年，望謨縣只有70人錄取本科；2022年，1,302 人考上本科，總上線率達到 55.48%。劉秀祥表示，自己很高興自己為此出了一份力。

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文章授權轉載自《香港01》