美學者：武統仍在議程 習近平近期沒意圖

中共總書記習近平廿大政治報告涉台內容受關注，中共是否設定對台「時間表」？台灣學者認為這與習近平想續任多久，及中共整體實力的判斷有關。美國哈佛大學賽奇表示，中共近期沒有意圖武統台灣，但武統仍在議程表上。

由台大中國大陸研究中心、哈佛大學甘迺迪政府學院主辦的中共廿大論壇昨在台北舉行，台大教授徐斯勤指，如果有下一代領導者入常（進入政治局常委會）且不只兩人，外界對誰將在五年內接任會產生很大疑問；而人事議題、對台時間點跟習近平想續任多久有關，「如果隨著時間過去，看得出來習不是只想續任五年、而是十年，也許這個時間點不是那麼迫切」。

國民黨立委江啟臣指，中國大陸堅持不放棄武力犯台，雖短期不一定會入侵，但也要慎防擦槍走火，兩岸必須對話，他認為回歸中華民國憲法可成兩岸對話政治基礎，因「中華民國」是美中台最大公約數。

哈佛大學甘迺迪政府學院教授賽奇提及俄烏戰爭，一方面中國驚訝西方國家制裁俄羅斯的力度，一方面俄羅斯是中國對抗美國的重要後援，因此在俄羅斯仍處於混亂情況下，他認為北京近期沒有意圖、也不會武力統一台灣，且習近平也不需要匆忙行動。