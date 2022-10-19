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台籍廿大代表 盧麗安：愛台灣 也愛大陸

聯合報／ 記者陳言喬／綜合報導
中共十九大、二十大台灣籍黨代表盧麗安。本報資料照
中共十九大、二十大台灣籍黨代表盧麗安。本報資料照

中共廿大代表、出生台灣的復旦大學教授盧麗安表示，台灣青年需認識到，「愛台灣」與「愛大陸」不衝突。兩岸就算有差異，也是因為互不瞭解所致。她還說，台灣許多年輕人自詡小確幸，這是把頭埋在沙堆裡的鴕鳥心態，而民進黨當局不斷操弄「去中國化」議題，更是自欺欺人。

據中新社報導，盧麗安昨表示，台灣青年需要能激發潛力的環境，需要找回「被扭曲的中國人身分認同」。提到兩岸差異，她說，就像五根手指各有長短，重點在於如何求同存異，並在異同之中找到良性溝通的方式。她認為，差異容易被看見，即便分隔數十載，但同根同源的兩岸仍是同遠大於異。

盧麗安說，一些勢力誇大所謂「兩岸差異」，阻礙兩岸走親走近，建議已在大陸發展的台青，要讓更多人看到大陸廣闊的發展空間。

報導指，盧麗安生於高雄，自小生活在台灣南部，政大畢業後負笈歐洲，一九九七年在英國取得博士學位後到大陸定居，是外語學者。盧麗安常說：「我愛台灣，也愛大陸，就像愛自己的爸爸媽媽，不須二選一。」

中共 習近平 中共二十大

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