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習近平稱不放棄對台動武 外交部：絕不接受中共設定

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
外交部今表示，台灣人民絕不接受中共設定「一中原則的九二共識」及「一國兩制」等任何終局。圖／取自外交部直播頻道
外交部今表示，台灣人民絕不接受中共設定「一中原則的九二共識」及「一國兩制」等任何終局。圖／取自外交部直播頻道

中國國家主席習近平日前在廿大演說時表示不放棄對台使用武力。外交部今回應表示，中華民國台灣是主權國家，民主台灣從來不是極權中華人民共和國的一部分，台灣人民絕不接受中共設定「一中原則的九二共識」及「一國兩制」等任何終局，也唯有台灣2300萬人有權利決定台灣的未來。

外交部發言人歐江安表示，中共當局應放棄想要強加於台灣的政治框架及武力脅迫侵犯作為，尊重台灣人民對主權及民主自由生活方式的堅持，中國應以理性平等及相互尊重的態度，和平務實處理分歧。維持護台海及區域的和平穩定，是兩岸共同責任。

歐江安指出，蔡英文總統今年國慶演說已明確表達台灣的堅定立場，我方會持續站穩「四個堅持」、強化「四大韌性」，堅定捍衛國家主權不退讓、守護民主自由不妥協，而兵戎相見絕非兩岸選項、台灣現狀不能被破壞改變，這是台灣人民及國際社會的共識。

歐江安指出，我國會堅定捍衛國家主權、保護家園、強化自我防衛能力、守護自由民主制度、自由多元的生活方式，自由民主是台灣人民的信念及不變的堅持，台灣也會持續與美國、日本等理念相近國家深化合作，共同維護台海安全與穩定，自由開放的印太地區，以規則為基礎的國際秩序。

習近平 中共二十大 一國兩制 九二共識

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