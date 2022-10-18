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中國延遲發佈經濟報告 為保20大習近平聲望？

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導

中國延宕發佈經濟報告，外界質疑是護航清零政策！中國領導人習近平日前於20大奠定疫情動態清零的政策方向，跟外界預期有所落差。隨後，中國當局在17日不尋常的表示，將延後該國經濟數據的發佈時間，被外界質疑，隱藏數據是為了在20大會議上，不影響習近平的聲望。

延宕公布經濟數據

衛報》報導，經濟增長的數據本來將於20大的會議過程中宣布，但該國國家統計局（NBS）17日表示，將「延遲」發佈第三季度的經濟數據，且沒有說明原因或提出時程。

本次被延遲的數據包括中國第三季度的經濟成長，國家統計局也表示，還將推遲發布房地產和零售銷售等指標的月度數據。海關當局上週也推遲了9月份貿易數據的發布，也沒有提供任何解釋。

先前有許多分析師都預測，中國今年將難以實現經濟成長5.5%的目標，其中國際貨幣基金組織更將對該國GDP增長的預測下調至 3.2%。然而，中國國家發改委副主委趙晨新強調，「第三季度的經濟明顯回升」，且說，從全球範圍來看，中國的經濟表現依然突出。

20大不能受干擾

經濟學人智庫成員馬羅表示，種種跡象都表明「中國第三季度的數據，非常醜陋」，但目前共產黨正處於20大的階段，專注於突出其政策成就，並盡可能減少任何引發批評的機會。

經濟學家埃雷羅表示，「任何事情，甚至是GDP數據，都無法擾亂習近平的加冕典禮」。他補充說，就算第三季的數字比預期來得漂亮，也會遭到外界質疑數據是否有造假的嫌疑。

目前中國仍面臨到新冠清零政策的影響，許多企業和工廠因此被封鎖，嚴重影響到產品生產。同時，中國因為打房政策，導致許多建商陷入困境，更頻頻傳出爛尾樓的狀況，而房地產是中國經濟增長的主要動力，佔GDP的四分之一以上，對該國經濟影響甚鉅，這些都是負面的事實。

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