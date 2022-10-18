依慣例電賀廿大 朱立倫：盼兩岸對話

中國共產黨廿大前天召開，國民黨發賀電盼兩岸共榮，民進黨立法院黨團總召柯建銘昨稱國民黨「執迷不悟」，但國民黨主席朱立倫表示拍賀電是國民黨依照慣例，反批民進黨只會在那邊動用政治手段，否則民進黨執政到今天為止，為什麼ECFA還是繼續？海基會也是繼續？陸委會也是繼續。

朱立倫昨前往新竹縣為議員參選人站台表示「我們沒有任何特別的地方，我還是強調我們（國民黨）三大中心任務，捍衛中華民國、守護民主自由、維護兩岸和平區域穩定。」朱立倫指出，希望藉由兩岸對話減少戰爭風險、避免衝突，盼兩岸之間能溝通交流。

針對中共領導人習近平在中共廿大有關對台灣立場的表達，外交部次長俞大㵢昨在立法院表示，我方不接受中共的片面設定；外交部立場與陸委會一致，台海與區域和平穩定是兩岸共同的責任。