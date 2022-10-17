習近平提強軍改革 分析指二十大後有難題

中共二十大首日（10月16日）在北京人民大會堂登場。中共總書記習近平在二十大報告中指，要深化中國國防和軍隊改革，將解放軍建設成世界一流軍隊，實現2027年的建軍100年奮鬥目標。

根據中國官媒新華社，習近平在二十大大會報告談到「過去五年的工作和新時代十年的偉大變革」時指出，要確立並貫徹黨新時代的強軍目標、強軍思想、軍事戰略方針，「統籌加強各方向各領域軍事鬥爭，大刀闊斧深化國防和軍隊改革」。

習近平強調，要全面加強人民軍隊黨的建設，「確保槍桿子永遠聽黨指揮」，並健全貫徹軍委主席負責制等；全面加強練兵備戰，包含信息化智能化戰爭特典規律、無人智能作戰力量、統籌網絡信息體系建設等，並深入推進實戰化軍事訓練，「打贏局部戰爭。」

此外，也要全面加強軍事治理，加快建設現代化後勤，實施國防科技和武器裝備重大工程，加速科技向戰鬥力轉化，並深化軍隊院校改革等。

習近平在報告說：「人民軍隊...有信心、有能力維護國家主權和領土完整，有信心、有能力為實現中華民族偉大復興提供戰略支撐，有信心、有能力為世界和平與發展作出更大貢獻。」

呼籲加快軍事發展的同時，習近平也在二十大首日重申，北京不放棄「武力統一」台灣，並稱「反對一切霸權主義和強權政治，毫不動搖反對任何單邊主義、保護主義、霸凌行徑」。儘管未提美國，但該段發言普遍被解讀為劍指華盛頓。

中央軍委洗牌

習近平執政10年以來，中國迅速擴大並推進了其海軍和火箭軍，清洗數千名貪汙腐敗的軍官，改革其指揮系統，並在東南亞建立基地。美聯社報導，中國擁有僅次於美國的世界第二大軍事預算，且正試圖發展彈道導彈、航空母艦和海外前哨基地。

路透社分析指出，二十大後習近平的中央軍事委員將面臨著棘手的下一步：對其領導層進行全面的改革。

外界普遍預期，習近平將史無前例取得第三任期，也將續任中共最高軍事領導機構的中央軍事委員會主席，繼續緊抓軍權。路透社稱，習近平在下個任期可能加強對軍隊和軍隊現代化的控制。

但根據中共「七上八下」的不成文規定，中央軍委有4人已屆退休年齡，其中包含中共中央政治局委員、中央軍委副主席許其亮，以及中共中央政治局委員、中央軍委副主席張又俠，兩人皆已高齡72歲。這也意味著，中央軍委應會「換血」4個新面孔。

8名亞洲和西方軍事武官，以及7名安全分析家向路透社表示，繼任者必須能整合日益腐雜的軍隊，以滿足習近平長期以來的要求，即軍隊能夠「打仗並贏得戰爭」，「這對入侵台灣至關重要」。

專家表示，中國需要為其不斷擴大的海軍艦隊確保外國基地和港口的準入，以及應對可能的外部壓力，以深化對其核武庫的國際參與。在所有這些挑戰中，大多數即將上任的將領都可能缺少一個重要元素，而這個元素是他們部分前任擁有的標誌，即戰鬥經驗。

8名武官說，中央軍委可能的繼任者，包括重整後的東部戰區司令部和西部戰區司令部指揮官，他們分別負責台灣和印度邊境，晉升也可能來自南部戰區司令部，因為南部戰區司令部是中國重要的海軍基地所在地。誰被選中也可以說明習近平的軍事優先事項。

私人軍事分析家尼爾（Alexander Neill）說：「中國並不缺乏高級軍官，他們在內部對習近平的『打仗並贏得戰爭』理念深信不疑，但解放軍的難題是缺乏缺乏行動經驗。」

新加坡拉惹勒南國際研究學院（RSIS）的安全學者查爾（James Char）則說，解放軍在聯合武器和聯合行動方面，存在「弱點」。他表示，目前解放軍「持續投射能力也仍然有限。」

除此之外，路透社也指出中央軍委的洗牌，「對習近平絕對忠誠」至關重要。4名匿名外交官告訴路透社，預計將晉升中央軍委的包含現年66歲、現任軍委政治工作部主任苗華。與此同時，幾乎可以肯定的是，也會有另一名將領來平衡，這個人選可能是陸軍司令劉振立，此外，已調升中央的前東部戰區司令員何衛東，以及前西部戰區司令員徐啟靈也是可能人選。

中國核武器實力

路透社報導指出，五角大廈的評估稱，中國的核力量正以比預期更快的速度擴張。美國國防部關於中國軍事現代化的最新年度報告指，在習近平的下一個任期內，中國預計將擁有多達700枚可交付的核彈頭，到2030年將達到1000枚，更多的武器預計將在現代化的發射井中保持先進的準備狀態。報告還指，中國現在似乎有一個 「核三位一體」，能夠從陸地、飛機和潛水艇上發射導彈。

美國海軍研究所的安全學者特沃米（Christopher Twomey）指出，當前重要的是恢復國際交流，以更好地了解北京不斷發展的核理論。他說：「新的中央軍委會委員將在是否讓美國參與確保戰略核領域穩定方面，擁有重要的發言權，但來自軍隊的政治方面領導人將是對此抱持最多質疑態度的；更有國際意識的官員，則可能會對螺旋上升的危險和無意中的升級有一些認識。」

針對路透社的報導，中國國防部沒有對置評請求作出回應。

（路透社、美聯社、新華社）

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