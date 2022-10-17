蔡英文總統反對一國兩制 國民黨賀電中共二十大

中國共產黨週日（10月16日）起召開第20次全國代表大會（二十大），報告重申兩岸「統一」一定要實現，並且不放棄武力犯台的選項。台灣總統府回應表示，「中華民國是主權獨立國家，民主自由是台灣人民的信念與堅持」，台灣的主流民意也堅定拒絕一國兩制。

中國國家主席習近平週日在二十大報告談及台灣問題時，他強調「祖國完全統一一定要實現，也一定能夠實現」。他提到：「解決台灣問題是中國人自己的事，要由中國人來決定。我們堅持以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景。」但不排除對「極少數『台獨』分裂分子及其分裂活動」使用武力。

根據台灣《聯合報》報導，台灣總統府發言人張惇涵週日回應，台灣的國安團隊嚴密掌握相關局勢，並持續密切關注相關發展。他強調，台灣總統蔡英文在今年國慶演講時，已明確表達台灣的立場，就是持續站穩「四個堅持」、強化「四大韌性」，不僅要讓台灣成為世界的台灣，更要給世界一個更好的台灣。

張惇涵重申，台灣的立場很堅定，國土主權不退讓、民主自由不妥協、兵戎相見絕對不是兩岸選項，這是台灣人民的共識。他表示，維持台海及區域的和平穩定，是兩岸共同的責任，並引述蔡英文先前的論調稱，在理性、平等及相互尊重之下，台灣政府也願意和北京當局，尋求雙方可以接受，維持台海和平穩定的方法。

國民黨發賀電

根據中國央視《新聞聯播》節目，台灣國民黨在週日對中共二十大發出了賀電，中國共產黨也回覆賀電，雙方共同強調「九二共識」以及反對「台獨」。

該報導指出，中國國民黨中央委員會16日在賀電中表示，在「九二共識」、反對「台獨」基礎上，兩岸各項交流與合作成果豐碩，希望兩黨持續溝通、真誠合作、深化互信、求同存異，共同增進兩岸人民權益福祉，努力維護台海和平穩定，開創兩岸關係繁榮發展。

報導還稱，中國共產黨中央委員會同日在覆電中表示，多年來，兩黨在堅持「九二共識」、反對「台獨」共同政治基礎上，共同推動兩岸關係和平發展，造福兩岸同胞。當前台海形勢愈益複雜嚴峻，期盼兩黨把握大局，體察大勢，堅守大義，在既有共同政治基礎上加強溝通，增進互信，深化合作，為台海和平、同胞福祉、國家統一、民族復興而共同努力。

在這篇名為〈台灣地區有關政黨和人士祝賀中國共產黨第二十次全國代表大會召開〉的報導中還說，中國國民黨前主席連戰、洪秀柱，新黨主席吳成典，無黨團結聯盟主席林炳坤等也發來賀函賀信。

朱立倫：捍衛中華民國

綜合台媒報導，國民黨週日表示，相關賀電皆依往例。中國國民黨主席朱立倫則表示，國民黨最重要的三大任務，是捍衛中華民國、守護民主自由、維護兩岸及區域和平，「這三大中心任務就是我們真正愛臺灣，我們絕對以中華民國為主，以守護台灣，守護民主自由是我們共同的目標。」

朱立倫還說，任何要意圖破壞或傷害中華民國，絕對反對到底，且民意都一再指向堅決反對「台獨」、堅決反對一國兩制，這些都是非常明確的目標。

對於國民黨發賀電給中共二十大，台灣《自由時報》報導，民進黨立委王美惠受訪時批，「習近平今天才說不放棄使用武力，國民黨就急著附和中共，完全不顧台灣人民觀感」，指國民黨「一邊在台灣騙票，一邊在討好共產黨。」

王美惠並質疑稱：「難道就那麼認同習近平統一台灣的主張，國民黨怎麼不在賀電中提反對統一？」

台灣主流民意遠離中共觀點

台灣將於11月26日舉行地方大選，統獨問題和習近平在中共二十大上對於台灣問題的表態也格外引發關注。不少分析認為，中共的觀點與台灣主流民意的認知相去甚遠。

根據台灣政治大學自1992年以來所做的民調，2022年6月的最新數據顯示，支持與偏向統一的台灣民眾不到7%，支持與偏向獨立的則為30%左右，維持現狀則為57%左右。台灣人中認同自己是中國人的只有2.4%，台灣人認同則高達63.7%，兩者皆是的則為30.4%。

台灣政治大學東亞所特聘教授王信賢曾對德國之聲表示，兩項調查的中間選項都是「避風港」，如果在沒有壓力的情況，數字差距會更大。他也表示，台灣人的「永遠維持現狀」，在北京看來就是「華獨」，同樣不會被接受。

台灣淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳先前也曾告訴德國之聲，北京的對台政策「基本上是失敗的」，其高舉「反獨」、「促統」、「促融」跟台灣主流民意「相去甚遠」，但北京不會因為這樣而改變。

（綜合報導）

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