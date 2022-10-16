習20大對台態度 學者解讀不同

「我們始終尊重、關愛、造福台灣同胞……但絕不承諾放棄使用武力！」針對中國領導人習近平16日20大的說法。學者董立文指出，本次演說兩岸議題篇幅縮小不少，且出現過去沒有的「合作」、「交流」等詞彙，顯見兩岸關係有所緩和。但學者張國城卻認為，習近平沒提到九二共識，等於暗示了武力犯台的意向。

中國共產黨第二十次全國代表大會16日上午開幕，中國領導人習近平儘管在口頭報告沒有提及「九二共識」和「一個中國」，只聚焦於反對台獨與外部勢力干涉。但書面報告全文中依然出現「堅持一個中國原則」和「九二共識」等言論，也強調「絕不承諾放棄使用武力，保留一切採取必要措施的選項。」

總統府：堅定拒絕

對此，總統府發言人張惇涵強勢回應說，中華民國是主權獨立的國家，民主自由是台灣人民的信念與堅持；台灣的主流民意也清楚表達：堅定拒絕「一國兩制」。台灣的立場很堅定，國土主權不退讓、民主自由不妥協、兵戎相見絕對不是兩岸選項，這是台灣人民的共識。

他也強調蔡英文總統在國慶談話中提到的，在理性、平等及相互尊重之下，蔡政府願意和北京當局，尋求雙方可以接受，維持台海和平穩定的方法，「維持台海及區域的和平穩定，是兩岸共同的責任！」

關係有緩和！

台灣智庫諮詢委員董立文在16日下午舉行的「中共二十大與兩岸情勢發展」座談會表示，從這次書面報告的篇幅來看，有關於台灣的篇幅明顯變少，過去在18大、19大時都有約8百字在討論兩岸議題，但本次卻減少到只剩5百多字。

他由此判斷，目前兩岸議題並非中共最核心的議題，本次出現了「我們始終尊重、關愛、造福台灣同胞，繼續致力於促進兩岸經濟文化交流合作」的說法，在過去全國代表大會上沒有出現過類似的話，「似乎兩岸關係有邁向緩和的趨向」。

放棄談九二共識

然而，與會的台灣國際法學會副秘書長林廷輝認為，習近平此次演講中，刻意不提台灣卻劍指美國，強調「高度戒備外部勢力的干涉」，儘管統一的整體方向沒有改變，但卻不再跟台灣對話，他對台灣的態度應該是更強硬。

台北大學通識教育中心教授張國城則在會中說，習近平口頭上沒有提到九二共識，更強調「絕不承諾放棄使用武力統一台灣」，意味著中國已放棄用九二共識來拉攏特定政治勢力，武力犯台的意向更加明確化。

此外，他指出，目前20大習近平所演講的內容，跟過去台灣學界預測的狀況，有一定的落差，代表台灣與中國之間存在一定的資訊落差，易產生誤判的狀況。

【更多精采內容，詳見 】