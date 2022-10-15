女大生在台命案 馬來西亞留台聯總：台政府應賠償

針對馬來西亞籍蔡姓留台女大生命案，馬來西亞留台校友會聯合總會今天呼籲台灣政府應給予賠償並表示，在台接二連三的命案已對大馬留學生帶來心理衝擊，台灣當局應避免事件重演。

到台灣就學的馬來西亞籍蔡姓女大學生前天被發現陳屍台北市士林區租屋處。警方指出，蔡女脖子有明顯勒痕，調閱案發地附近監視器畫面後，發現疑涉案的陳姓男子曾待在蔡女租屋處一段時間，初步朝他殺方向偵辦。

馬來西亞「光明日報」報導，馬來西亞留台聯總對此感到震驚、悲痛及遺憾。這是過去2年來，第3位馬來西亞女生在台遇害。

留台聯總呼籲台灣相關部會嚴肅看待此事，包括內政部給予賠償、教育部應責成學校加強對僑外生的照顧，僑委會也應該有因應措施。

留台聯總表示，在台灣發生接二連三的命案已敲響警鐘，尤其對大馬留學生或準備赴台留學者，帶來心理及印象衝擊；呼籲台灣當局避免這類事件重演。

同時，留台聯總也呼籲台灣當局儘速查出真相、懲罰犯罪者，並提供安全措施保障大馬在台留學生的生命安全。

蔡姓女大生的家屬已於昨天抵台，處理後續相關事宜。蔡女父親在下榻會館接受媒體訪問表示，動手就是不對，台灣法律應好好處理此事。

台灣警方查出，蔡姓女子赴台就讀大學，曾擔任直播主及模特兒，至於陳姓男子目前無業，獨自在北部生活，2人10月初透過社群媒體認識。