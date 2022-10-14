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馬國女大生遭勒斃 粉絲驚愕湧IG哀悼：再也看不到妳開心跳舞

聯合新聞網／ 綜合報導
蔡女的外型亮眼。 圖／截自疑似當事人IG
蔡女的外型亮眼。 圖／截自疑似當事人IG

馬來西亞24歲蔡姓女大生在士林租屋處遭勒斃，消息曝光後嚇壞眾人。然而，蔡女因為亮眼外型，生前不僅擔任模特兒，同時也有經營直播工作，事發後疑似當事人IG曝光，不少粉絲湧入哀悼。

警方昨日下午5時許接獲消息，得知一名陳姓男子吞藥輕生，急救清醒後供稱「我掐死了一個女子，在士林大東路」。警方隨即前往蔡女的住處，抵達時發現已陳屍屋中，頸部也有瘀青的傷勢，目前全案還在調查釐清中。

蔡女生前擔任模特兒和直播主。 圖／截自疑似當事人IG
蔡女生前擔任模特兒和直播主。 圖／截自疑似當事人IG
然而，從疑似當事人的IG帳號上可以發現，她的外型和打扮相當亮眼，貼文充滿多樣風格的拍攝照片，加上生前擔任模特兒和直播主，吸引不少粉絲的喜愛，最後一次發文時間是在10月1日的一支街頭跳舞影片。

死訊曝光後，該女子IG留言處出現不少哀悼，「再也看不到妳開心跳舞的樣子了」、「請一路好走，美麗的女孩，祝福妳揚升到更高的維度，願光和愛環繞在妳周圍」、「希望妳在天上當個快樂的天使繼續跳舞」、「Rest in peace」。

不少粉絲湧入IG哀悼。 圖／截自疑似當事人IG
不少粉絲湧入IG哀悼。 圖／截自疑似當事人IG

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