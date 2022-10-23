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U23世界盃／個人獎出爐！曾宸佐最佳外野手 中華隊唯一

U23世界盃／獲最佳外野手獎 曾宸佐：不想被看不起

中央社／ 台北23日電
U23世界盃棒球賽季軍戰23日在天母棒球場舉行，4局上台灣隊曾宸佐（藍衣者）遭觸身球保送，形成一、二壘有人。 中央社
U23世界盃棒球賽季軍戰23日在天母棒球場舉行，4局上台灣隊曾宸佐（藍衣者）遭觸身球保送，形成一、二壘有人。 中央社

U23世界盃棒球賽台灣隊曾宸佐此次打擊表現不錯，拿下全明星隊外野手獎，最難忘對委內瑞拉6局打席，用球棒回應被看不起的感覺，進到代表隊後打擊方面收穫多。

U23世界盃棒球賽台灣隊外野手曾宸佐預賽首戰沒有打擊表現，從第2場比賽對德國隊開始，連4戰都有安打表現，對委內瑞拉單場3安，6局敲出超前比數安打，延長賽第8局敲再見安打建功。

加上今天季軍戰，曾宸佐此次總計9場比賽僅有2場沒有敲安，即使沒有安打也還是會靠著保送上壘，扮演球隊稱職開路先鋒。

曾宸佐表示，預賽第1場比較緊張，沒有放開來打，後來練球時有慢慢調整，找回好的狀況，對於此次個人表現超級滿意，因為多是打球隊1、2棒，幫助球隊上壘這部分做得不錯。

回憶這次比賽，印象最深刻的打席是與委內瑞拉比賽，6局前一棒打者被故意四壞保送，「他們應該是想要抓我雙殺，有點被看不起的感覺」，那個打席最後敲出超前比賽安打很開心，最後延長賽用再見安打幫助球隊贏球更開心。

這次是曾宸佐第6次當國手，青少棒、青棒階段都拿過最佳外野手獎，打U23世界盃也想要拿個人獎，很開心可以拿下獎項。

曾宸佐自評此次入選代表隊，打擊上有很大的進步，不管面對速球還是變化球攻擊的確實度都進步很多。

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