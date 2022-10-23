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U23世界盃／集訓2個多月拿季軍 教頭謝承勳紅了眼眶

中央社／ 台北23日電
2022第4屆U23世界盃棒球賽季軍戰23日舉行，中華隊終場以3比1擊退墨西哥隊，成功拿下季軍。賽後全體球員拋起總教練謝承勳慶祝。 中央社
2022第4屆U23世界盃棒球賽季軍戰23日舉行，中華隊終場以3比1擊退墨西哥隊，成功拿下季軍。賽後全體球員拋起總教練謝承勳慶祝。 中央社

U23世界盃棒球賽從8月起經過2個多月的集訓，中華隊一路打進季軍戰，今天以3比1擊敗墨西哥隊拿下隊史最佳成績，賽後總教練謝承勳紅了眼眶：「這不是哭，是感動。」

U23世界盃棒球賽培訓隊6月公布名單，第一階段集訓8月10日開始，經過2個多月的訓練備戰，中華隊預賽拿下5連勝晉級超級循環賽複賽，複賽因為打線發揮不如預期苦吞3連敗。

今天季軍戰與墨西哥隊交手，台灣隊靠著先發投手李晨薰5局失1分好投壓制，陳聖平單場2安包辦3分打點，順利拿下季軍，改寫隊史最佳成績。

中華隊總教練謝承勳難掩情緒，賽後記者會還是紅著眼眶，感謝來參賽的每支球隊，不管教練還是選手，都讓台灣隊無論在戰術、技術上學到很多東西，也希望年輕選手帶著這些養分回到母隊繼續加油。

謝承勳也感謝教練團、情蒐協助，「感謝我的家人，特別從台東來看比賽」，U23世界盃在台灣舉行，不管球員、教練多少會有心理壓力，但有不斷提醒大家放開打，把平常訓練的態度拿出來就好，放鬆心情、盡情發揮。

謝承勳賽前曾透露在排先發打序時想了很多個版本，主要猶豫的點是陳聖平。陳聖平賽後受訪表示，知道這件事，但沒有多想什麼，今天是最後一場比賽後，謝謝教練團最後願意相信自己，「讓我有機會回報他，讓他知道這個決定是正確的」。

棒協 U23世棒賽

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