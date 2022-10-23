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U23世界盃／中華隊復仇墨西哥奪季軍「刷新最佳成績」 旅美陳聖平包辦所有3打點

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U23世界盃／中華隊復仇墨西哥奪季軍！旅美陳聖平包辦3打點

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
U23世界盃棒球賽季軍戰，陳聖平敲回3分打點。記者許正宏／攝影
U23世界盃棒球賽季軍戰，陳聖平敲回3分打點。記者許正宏／攝影

悶了3場沒敲安，旅美野手陳聖平今晚用2安、3打點引爆中華隊士氣，加上先發投手李晨薰5局僅失1分的好投，中華隊就以3：1擊敗墨西哥隊甜蜜復仇，拿下U23世界盃棒球賽季軍，刷新隊史最佳成績。

複賽交手時，中華隊在延長賽以1：2輸給墨西哥隊，今天雖然1局下也先丟1分，但2局上就靠著曾頌恩敲出第一支安打，顏國晉推進上二壘，陳聖平敲出一支右外野二壘安打，一棒追平比數，也露出大大笑容。

3局上換曾宸佐偷點跑出內野安打，接著李亦崴觸擊但墨西哥投手沒處理好，變成一、二壘有人，楊竣翔犧牲推進後，曾頌恩被故意四壞保送，顏國晉先遭三振，2出局滿壘局面，陳聖平再次扛住壓力，敲出2分打點的超前一壘安打。

先發投手李晨薰今晚也飆出151公里火球，成功壓制墨西哥隊打線，5局僅被敲出3支安打，1局下雖然因為暴投掉分，但越投越穩，3局後更是僅讓對手上過1次壘包，投出4次三振、1次四壞保送。

成功復仇讓中華隊拿下季軍，過去雖然在2014年U21世界盃拿下冠軍，但是下一屆改制為U23之後，最佳成績是2018年的第5名，今年一口氣進步2名。

U23世界盃棒球賽季軍戰，先發投手李晨薰5局失1分。記者許正宏／攝影
U23世界盃棒球賽季軍戰，先發投手李晨薰5局失1分。記者許正宏／攝影
U23世界盃棒球賽季軍戰，陳聖平敲回3分打點。記者許正宏／攝影
U23世界盃棒球賽季軍戰，陳聖平敲回3分打點。記者許正宏／攝影

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