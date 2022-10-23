U23世界盃／中華隊投手群防禦率亮眼 捕手張翔是關鍵之一
U23世界盃棒球賽中華隊此次投手群表現亮眼，8戰打完團隊防禦率僅1.38，投手教練郭勇志點名投手群進步多，也提到投手群表現亮眼的關鍵之一，捕手張翔也是隱藏版功臣。
U23世界盃棒球賽中華隊此次預賽5戰打完，投手群僅失7分（5分責失分），團隊防禦率1.03，加上複賽3場比賽，目前8戰打完，投手團隊防禦率僅1.38、表現亮眼。
中華隊投手教練郭勇志提到，低肩側投手陳宇宏從集訓階段就滿穩定的，具有旅日資歷的投手王彥程，看得出來他進到代表隊後有一點壓力，也想要表現給球團看，但還有一些地方可以調適更好。
此次投手群的驚奇是樂天桃猿隊投手莊昕諺，郭勇志表示，會把莊昕諺選進代表隊，主要是欠缺先發投手人選，莊昕諺今年在二軍投得不錯，打完一整季也沒有疲勞的狀態，「他是第一次當國手，也可以感受到他強烈的企圖和渴望，很珍惜這次的機會。」
郭勇志提到林振瑋進步多，林振瑋具有身材和球速的優勢，進到代表隊後幫他微調準備動作，對控球修正有幫助，最讓郭勇志感到欣慰的是，有些球員面對變動不太敢嘗試，「他是可以接受的、也勇於嘗試」，林振瑋的身材比較單薄，如果肌肉量增加，球速的提升會很恐怖。
至於此次擔任「拆彈組」的徐基麟表現沒話講，郭勇志點出他的控球好、球的品質不錯，處理短打的守備也好，「教練團把他當拆彈組唯一選擇。」
投手群本來就有不錯的能力，但可以在場上有這麼好的發揮，郭勇志指出隱藏版的關鍵人物、捕手張翔，在帶領投手方面展現很好的能力，投手投不好的球他都可以接得很好，讓投手在場上更放心，如果經驗再磨練，加上打擊上的提升，還會有很大的發揮空間。
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