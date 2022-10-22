快訊

金鐘57／陳亞蘭登基！「嘉慶君」女扮男裝破天荒奪視帝

造勢幕後／朱立倫All in桃園策略早定調 張善政這時間將合體韓國瑜

U23世界盃／台墨爭季軍 火球男李晨薰先發

中央社／ 台北22日電
U23世界盃棒球賽台灣明天將與墨西哥爭季軍，台灣隊派出陣中另一名火球男李晨薰（圖）先發、全力搶勝，也希望打線能夠甦醒、給予火力支援。記者黃仲裕／攝影
U23世界盃棒球賽台灣明天將與墨西哥爭季軍，台灣隊派出陣中另一名火球男李晨薰（圖）先發、全力搶勝，也希望打線能夠甦醒、給予火力支援。記者黃仲裕／攝影

U23世界盃棒球賽台灣明天將與墨西哥爭季軍，台灣隊派出陣中另一名火球男李晨薰先發、全力搶勝，也希望打線能夠甦醒、給予火力支援。

U23世界盃棒球賽台灣隊複賽打擊發揮不如預期，接連輸給韓國、墨西哥、澳洲，吞下3連敗，過去U23世界盃台灣隊史最佳成績為第5名，此次晉級4強已經是隊史最佳，明天與墨西哥隊爭季軍，希望能再推進最佳成績紀錄。

台灣隊複賽第2戰與墨西哥隊交手其實有贏球機會，但缺適時一擊，延長賽第8局以1比2吞敗，明天交手也期待打線能夠甦醒、給投手群更多火力支援。

季軍戰將於明天下午2時30分在天母棒球場舉行，台灣隊派出李晨薰先發。李晨薰預賽對委內瑞拉先發，投2局飆出生涯最速154公里，面對委內瑞拉陣中不少有小聯盟資歷的打者，仍然有一定壓制力，被敲出4支安打，投出2次三振，失掉1分責失分、無關勝敗。

李晨薰也被看好具有旅外實力，先前因傷動刀，傷癒回到投手丘也投回動刀前的球速和水準，國際賽舞台把握機會表現，希望能投出身價。

棒協 U23世棒賽 李晨薰

延伸閱讀

U23世界盃／台灣複賽3戰僅拿3分 將強化攻擊熱點和選球

U23世界盃／林振瑋落淚自責害球隊輸球 盼失敗當養分

U23世界盃／台墨爭季軍 陳宇宏：墨西哥不太一樣了

U23世界盃／南韓晉冠軍戰 教頭點2人有望站穩韓職一軍

相關新聞

U23世界盃／5次四死球吞敗 林振瑋爆哭：就是狀況不好

20歲的林振瑋賽後忍不住淚水直直落，不同於前一場對日本隊3局僅失1分，林振瑋今天在U23世界盃棒球賽對澳洲隊先發，一樣飆...

U23世界盃／中華打線急凍僅1安 林振瑋保送連發輸澳洲

U23世界盃棒球賽複賽最後一天，中華隊以0：3敗給澳洲隊，吞下3連敗，複賽戰績2勝3敗排名第4，明天下午兩點半要在季軍戰...

U23世界盃／自責落淚 徐基麟被墨國敲安狠打自己大腿

中華隊昨天以1：2敗給墨西哥隊，在延長賽掉分的徐基麟徐基麟忍不住落淚，中華隊本屆U23世界盃棒球賽兩度打進突破僵局制都交...

U23世界盃／輸日本非常悲傷 與中華隊爭季軍墨國有情蒐

U23世界盃複賽最後一天，日本隊以4：2擊敗墨西哥隊，取得第二張冠軍戰門票，也代表明天中華隊要在季軍戰再次相逢墨西哥隊，...

U23世界盃／快一步！南韓再見野選贏球 首次晉級冠軍戰

U23世界盃棒球賽冠軍戰第一張門票出爐，南韓隊今天先在7局下2出局後靠著孫晟賓的二壘打追平，延長賽8局下宋承桓的腳程擊敗...

U23世界盃／台墨爭季軍 火球男李晨薰先發

U23世界盃棒球賽台灣明天將與墨西哥爭季軍，台灣隊派出陣中另一名火球男李晨薰先發、全力搶勝，也希望打線能夠甦醒、給予火力...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。