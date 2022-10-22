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U23世界盃／林振瑋落淚自責害球隊輸球 盼失敗當養分

中央社／ 台北22日電
2022年第四屆U-23世界盃棒球賽下午由中華隊出戰澳洲隊，中華隊先發投手林振瑋控球失誤，一局上讓澳洲先得二分，事後十分自責。記者曾原信／攝影
2022年第四屆U-23世界盃棒球賽下午由中華隊出戰澳洲隊，中華隊先發投手林振瑋控球失誤，一局上讓澳洲先得二分，事後十分自責。記者曾原信／攝影

U23世界盃棒球賽台灣今天與澳洲交手，先發投手林振瑋雖然球速發揮，但單局5次四死球掉分，他退場後落淚哽咽，說了多次「很不好意思」，也希望失敗養分當成階梯、期許自己更進步。

U23世界盃棒球賽台灣隊複賽第3戰與澳洲隊交手無關晉級，台灣隊今天派出身高203公分的火球男林振瑋先發，但開賽控球就有狀況，單局投出5次四死球失掉2分，1局沒有投完就退場，最快球速156公里。

林振瑋預賽與日本交手，飆出生涯最速159公里，總計投3局被敲4支安打，投出3次三振、沒有四壞保送，失掉1分非責失分，好投壓制，今天僅投0.2局失掉2分責失分，球隊終場以0比3吞敗，2場出賽表現有點落差。

林振瑋直到賽後受訪情緒還是難以平復，紅著眼眶受訪，一開口就又哽咽落淚：「沒辦法幫助球隊取得勝利，害球隊輸掉比賽很不好意思。」

林振瑋表示，這場比賽狀況不是很好，無論球速、球質、球威都沒有上一場比賽好，算是投手生涯首次投到這麼無助，知道自己還有很多地方需要加強，「當作養分、讓自己可以更好的階梯，期許接下來能更進步。」

林振瑋表示，教練團有給予鼓勵，隊友也有安慰，「 他們跟我說，這只是一個過程、下次再加油就好」，從退場開始情緒就一直很低落，「對大家很不好意思」。

棒協 U23世棒賽

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